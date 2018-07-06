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Маленьких сыновей Дмитрия и Полины Дибровых допросили на пограничном контроле
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Маленьких сыновей Дмитрия и Полины Дибровых допросили на пограничном контроле 

Passion.ru 38 минут назад
Фото: Passion.ru
Полина Диброва рассказала о недавней странной ситуации, произошедшей с ней и ее детьми, когда они вылетали в отпуск.
Дмитрий и Полина Дибровы и их маленькие сыновья собрались к морю, но еще в России им пришлось преодолеть массу препятствий перед вылетом. Полина призналась, что семья еле добралась до аэропорта, поскольку многие шоссе и улицы перекрыты из-за Чемпионата мира по футболу.
А уже в воздушной гавани Дибровых ждало новое приключение. На пограничном контроле семью начал допрашивать его сотрудник. «У меня впервые попросили свидетельства о рождении детей. Конечно я их не брала. У вас такое было? Восприняла ситуацию как комплимент. Не поверил пограничник, что мои дети. 10ти минутный допрос Саши о жизни семьи… Особенно понравился вопрос: „У вас папа и мама одинаковые?“ переведу — у всех детей одна мама и один папа? Сына вопрос поставил в тупик», — призналась Полина (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Впрочем, судя по снимкам, всем малышам, а также телеведущему и его супруге удалось сохранить хорошее настроение, несмотря ни на что, и все же добраться до места назначения — солнечной Испании.
Фото: Instagram
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