Как встать в очередь в детский садик через портал Госуслуг: рекомендации для жителей Башкирии 

На место в детском учреждении могут рассчитывать россияне, имеющие несовершеннолетних детей. Это право на получение бесплатного образования каждого ребенка зафиксировано в Конституции РФ. По данным Минобразования Башкирии на начало первого квартала 2018 года, в очереди на получение места для ребенка в возрасте до трех лет находятся 80 тысяч человек. В прошлом году впервые в детский сад пошли 52 тысячи детей, из них 19 тысяч — в Уфе. Сейчас встать в очередь стало намного проще: ГорОбзор.ру разбирался, как это сделать через портал Госуслуг.
Какие документы нужны?
Чтобы встать на очередь в детский сад в онлайн-режиме, необходимы документы не только ребенка, но и одного из родителей:
Паспорт родителя, который зарегистрирован на сайте;
Если над ребенком установлена опека, то опекун (или представитель ребенка) должен предоставить соответствующий документ;
СНИЛС одного из родителей;
СНИЛС ребенка (если есть);
Свидетельство о рождении ребенка;
Документы на льготы, позволяющие получить место в садике вне очереди (если есть);
Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то необходимо предоставить соответствующие справки и документы. Такие документы позволят оформить его в специализирующиеся группы.
Заполнение заявки на портале Госуслуг
Зайдите на официальный сайт Государственных услуг РФ и перейдите в раздел «Каталог услуг». Затем выберите раздел «Образование» и перейдите по ссылке «Запись в детский сад», в этом разделе предлагают проверить очередь, исправить уже поданное заявление и, собственное, оставить заявку на запись в учреждение.
Вам предложат электронную услугу и личное посещение. Выбираем электронный вариант заполнения заявления. Данный вариант займет меньше времени пройдет в несколько этапов: заполнение информации о родителе и ввод информации данных о ребенке. Для заполнения заявления Вам потребуется указать:
ФИО родителя, зарегистрированного на портале;
дату рождения;
номер СНИЛС;
email и контактный номер телефона;
паспортные данные;
родство.
Далее Вам нужно заполнить информацию о ребенке: ФИО, дата рождения, пол малыша и СНИЛС (если есть), место прописки. Также нужно указать данные свидетельства о рождения:
серия и номер свидетельства;
дата его выдачи;
номер актовой записи;
кем выдан;
место рождения.
После этого подтвердите факт совпадения места жительства и места регистрации ребенка. Далее Вам предложат выбрать детский сад для малыша. Для посещения данного учреждения выбирается три садика. Но необходимо указать тот детсад, который находиться в приоритете. Если у Вас приоритетного садика, то выбираете функцию выбора другого садика. В данном случае предлагают детсады, которые находятся ближе всего к дому.
На следующем этапе нужно ввести параметры зачисления:
желаемая дата зачисления;
специфика группы;
наличие льгот.
После этого остается загрузить электронные копии документов в формате jpg.
Сроки рассмотрения заявления
Ваше электронное заявление будет рассмотрено в течение дня. По окончании проверки и обработки Вы получите уведомление на электронную почту или по указанному номеру телефона об успешной регистрации либо отказе в постановке в электронную очередь в детский сад.
Напомним, в Башкирии планируется ликвидировать очереди в ясли в течение двух лет. Новые детские сады появятся в городах Уфа, Белебей, Кумертау, Стерлитамаке, Мечетлинском, Белорецком, Зианчуринском, Салаватском, Краснокамском, Бураевском, Чекмагушевском, Уфимском, Иглинский районах.
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