Как встать в очередь в детский садик через портал Госуслуг: рекомендации для жителей Башкирии

На место в детском учреждении могут рассчитывать россияне, имеющие несовершеннолетних детей. Это право на получение бесплатного образования каждого ребенка зафиксировано в Конституции РФ. По данным Минобразования Башкирии на начало первого квартала 2018 года, в очереди на получение места для ребенка в возрасте до трех лет находятся 80 тысяч человек. В прошлом году впервые в детский сад пошли 52 тысячи детей, из них 19 тысяч — в Уфе. Сейчас встать в очередь стало намного проще: ГорОбзор.ру разбирался, как это сделать через портал Госуслуг.

Какие документы нужны?

Чтобы встать на очередь в детский сад в онлайн-режиме, необходимы документы не только ребенка, но и одного из родителей:

Паспорт родителя, который зарегистрирован на сайте;

Если над ребенком установлена опека, то опекун (или представитель ребенка) должен предоставить соответствующий документ;

СНИЛС одного из родителей;

СНИЛС ребенка (если есть);

Свидетельство о рождении ребенка;

Документы на льготы, позволяющие получить место в садике вне очереди (если есть);

Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то необходимо предоставить соответствующие справки и документы. Такие документы позволят оформить его в специализирующиеся группы.

Заполнение заявки на портале Госуслуг

Зайдите на официальный сайт Государственных услуг РФ и перейдите в раздел «Каталог услуг». Затем выберите раздел «Образование» и перейдите по ссылке «Запись в детский сад», в этом разделе предлагают проверить очередь, исправить уже поданное заявление и, собственное, оставить заявку на запись в учреждение.

Вам предложат электронную услугу и личное посещение. Выбираем электронный вариант заполнения заявления. Данный вариант займет меньше времени пройдет в несколько этапов: заполнение информации о родителе и ввод информации данных о ребенке. Для заполнения заявления Вам потребуется указать:

ФИО родителя, зарегистрированного на портале;

дату рождения;

номер СНИЛС;

email и контактный номер телефона;

паспортные данные;

родство.

Далее Вам нужно заполнить информацию о ребенке: ФИО, дата рождения, пол малыша и СНИЛС (если есть), место прописки. Также нужно указать данные свидетельства о рождения:

серия и номер свидетельства;

дата его выдачи;

номер актовой записи;

кем выдан;

место рождения.

После этого подтвердите факт совпадения места жительства и места регистрации ребенка. Далее Вам предложат выбрать детский сад для малыша. Для посещения данного учреждения выбирается три садика. Но необходимо указать тот детсад, который находиться в приоритете. Если у Вас приоритетного садика, то выбираете функцию выбора другого садика. В данном случае предлагают детсады, которые находятся ближе всего к дому.

На следующем этапе нужно ввести параметры зачисления:

желаемая дата зачисления;

специфика группы;

наличие льгот.

После этого остается загрузить электронные копии документов в формате jpg.

Сроки рассмотрения заявления

Ваше электронное заявление будет рассмотрено в течение дня. По окончании проверки и обработки Вы получите уведомление на электронную почту или по указанному номеру телефона об успешной регистрации либо отказе в постановке в электронную очередь в детский сад.

Напомним, в Башкирии планируется ликвидировать очереди в ясли в течение двух лет. Новые детские сады появятся в городах Уфа, Белебей, Кумертау, Стерлитамаке, Мечетлинском, Белорецком, Зианчуринском, Салаватском, Краснокамском, Бураевском, Чекмагушевском, Уфимском, Иглинский районах.

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