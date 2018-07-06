Звездные мамы поддержали флешмоб, чтобы помочь детскому хоспису «Дом с маяком»

Все полученные средства пойдут на поддержку неизлечимо больных детей.

Флешмоб под названием «Лимон добрых дел» не смогли обойти вниманием звездные мамы. Так, по правилам, нужно съесть лимон не морщась. Если это сделать удается, то организаторы просят перевести на счет детского хосписа «Дом с маяком» 100 рублей. Но если сок кислого лимона все же заставил поморщиться, то готовьте 1000 рублей. Попробовать свои силы решила актриса Кристина Асмус . Она поделилась видео со своими подписчиками.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Надежде Сысоевой. 5 Июл 2018 в 10:40 PDT Попытка звездной мамы не морщиться провалилась буквально на первых секундах. Но Кристина Асмус совсем не расстроилась. Она передала эстафету своему мужу Гарику Харламову , актрисам Анне Хилькевич

Конечно, участие в флешмобе по желанию. Никто не заставляет друг друга есть лимоны и добиваться цели, чтобы не морщиться. Смысл объединить усилия, чтобы неизлечимо больные дети получили помощь и радостно жили как можно дольше. И суммы пожертвований могут быть абсолютно любыми.

К флешмобу присоединилась и многодетная мама, телеведущая Тутта Ларсен . Кстати, звезда смогла съесть дольку лимона ни разу не поморщившись.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

22 Июн 2018 в 7:24 PDT «Дети в хосписе окружены любовью, вниманием, а главное, им не больно, потому что они получают первоклассную медицинскую помощь. Но все это стоит гигантских денег. Мы хотим собрать миллион рублей, чтобы сделать жизнь подопечных детского хосписа чуть слаще», — написала Тутта Ларсен. Многоденая мама призвала активно участвовать в флешмобе, с такими простыми условиями, но очень важными результатами.

Все средства мы направим в Дом с Маяком. НОМЕР ДЛЯ СМС 1200, кодовое слово ЛИМОН!

— еще раз напомнила Тутта Ларсен.

Актриса, звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова тоже не осталась в стороне. Звездная мама поделилась видео, где ест лимон словно яблоко, вместо с кожурой. И не морщится.

Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh)

1 Июн 2018 в 8:18 PDT Отметим, что флешмоб запустили еще 1 июня, в день защиты детей. Детскому хоспису очень нужна поддержка. Принять участие в флешмобе может каждый. Фонд «Дом с маяком» помогает неизлечимо больным детям бесплатно.

Будни медсестры Детского хосписа Вики Горбуновой. Если родители ребёнка заболели и не могут забрать со склада жизненно необходимые расходные материалы, все коробки приедут к ним вместе с медсестрой. Ну или сколько коробок может быть нужно одному маленькому ребёнку:)

Публикация от Фонд «Дом с маяком» (@children.hospice)

5 Июл 2018 в 1:08 PDT Фото: @children.hospice