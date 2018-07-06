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Поссорившись с воспитателем, малыш сбежал из детского сада
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Поссорившись с воспитателем, малыш сбежал из детского сада 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Пропавшего ребенка нашел сотрудник вологодского отделения Росгвардии. Малыш самостоятельно разгуливал по городу и собрался на автобусе поехать к папе на работу.
Инцидент произошел днем 3 июля. Сотрудник ОМОНа старший прапорщик Олег Яковлев в свой выходной ехал с семьей в автобусе. На одной из остановок в салон зашел малыш. Ребенок на вид 5-6 лет был один. На вопрос кондуктора, куда он направляется, мальчик ответил, что едет к папе на работу. Правоохранитель представился кондуктору и ребенку в установленной форме, вместе с семьей и «потеряшкой» вышел из автобуса и вызвал коллег.
Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних забрали малыша. Как оказалось, с утра ребенок находился в детском саду, но поссорился с воспитательницей. Обидевшись на няню, ребенок покинул территорию учреждения. Благодаря своевременной реакции сотрудника ОМОН, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. По данному факту проводится проверка.
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