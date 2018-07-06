Самарский анестезиолог, по вине которого умер ребенок, отделался ограничением свободы

Суд вынес обвинительный приговор врачу-анестезиологу, по вине которого в июле прошлого года в одной из самарских стоматологических клиник умер мальчик. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Напомним, в детскую стоматологическую клинику обратилась мама ребенка. Мальчику необходимо было удалить кариес. Поскольку пациент испытывал страх перед предстоящей процедурой, было принято решение лечить зубы под общим наркозом. Во время процедуры обезболивания и введения ребенка в состояние медикаментозного сна, у него произошло нарушение сердечного ритма.

«После введения в носоглотку ребенка интубационной трубки для искусственной вентиляции легких, у мальчика стал падать пульс. Согласно результатам экспертизы, ЭТТ пробила переднюю стенку трахеи мальчика, поскольку она не была зафиксирована пластырем. Врач пытался реанимировать ребенка, но все было тщетно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Шавалеев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности ввиду оказания ненадлежащей медицинской помощи. Свою вину мужчина признал в полном объеме. Анестезиолог был приговорен к двум годам ограничения свободы и лишению права заниматься врачебной деятельностью на полтора года. Накануне Шавалеев добровольно выплатил семье погибшего мальчика 50 тысяч рублей. Суд расценил это как смягчающее обстоятельство. Напомним, в октябре прошлого года суд оштрафовал стоматологию на 100 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com