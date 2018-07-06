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Девочка попила из бутылки на детской площадке и попала в больницу
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Девочка попила из бутылки на детской площадке и попала в больницу 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Маленькая жительница Всеволожского района Ленинградской области получила после того, как попила из найденной на детской площадке бутылки.
Инцидент произошел вечером 5 июля во время дома по улице Спорта в поселке имени Морозова. Девочка была на прогулке с мамой. Женщина на мгновение отвлеклась. В этот момент ребенок выпил неизвестную жидкость из бутылки, которую она нашла на детской площадке.
Почти сразу девочке стало плохо. Мать ребенка вызвала скорую помощь. Медики доставили малышку в местную больницу.
По предварительной информации, в бутылке было неизвестное психотропное вещество.
По факту происшествия проводится проверка.
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