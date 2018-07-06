Девочка попила из бутылки на детской площадке и попала в больницу

Маленькая жительница Всеволожского района Ленинградской области получила после того, как попила из найденной на детской площадке бутылки.

Инцидент произошел вечером 5 июля во время дома по улице Спорта в поселке имени Морозова. Девочка была на прогулке с мамой. Женщина на мгновение отвлеклась. В этот момент ребенок выпил неизвестную жидкость из бутылки, которую она нашла на детской площадке.

Почти сразу девочке стало плохо. Мать ребенка вызвала скорую помощь. Медики доставили малышку в местную больницу.

По предварительной информации, в бутылке было неизвестное психотропное вещество.

По факту происшествия проводится проверка.