В Великобритании родились необычные близнецы

Во время беременности врачи не подозревали об отклонениях у одной из девочек, сообщает Daily Mail. При этом 32-летняя Николь проходила все необходимые анализы и обследования, так как сама работала медсестрой. Кроме того, у нее есть здоровый старший ребенок.

Вероятность рождения близнецов, только у одного из которых есть синдром Дауна — одна на миллион. Николь и ее муж говорят, что они в восторге от обеих девочек и не хотели бы ничего менять. Ведь у каждой есть своя индивидуальность. Кроме того, между девочками особая связь.

А недавно англичанка узнала о беременности за месяц до родов.