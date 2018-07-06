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В Великобритании родились необычные близнецы
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В Великобритании родились необычные близнецы 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Во время беременности врачи не подозревали об отклонениях у одной из девочек, сообщает Daily Mail. При этом 32-летняя Николь проходила все необходимые анализы и обследования, так как сама работала медсестрой. Кроме того, у нее есть здоровый старший ребенок.
Вероятность рождения близнецов, только у одного из которых есть синдром Дауна — одна на миллион. Николь и ее муж говорят, что они в восторге от обеих девочек и не хотели бы ничего менять. Ведь у каждой есть своя индивидуальность. Кроме того, между девочками особая связь.
А недавно англичанка узнала о беременности за месяц до родов.
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