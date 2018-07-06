Красноярские родители передают в загородные лагеря «запрещенку»

В Красноярске вожатые жалуются на родителей, которые регулярно передают своим детям в загородные лагеря «запрещенку», сообщили в мэрии.

Вожатые даже составили топ запрещённых продуктов, которые родители пытаются передать своим детям. Так, безоговорочным лидером рейтинга стала лапша быстрого приготовления. На втором месте — бутерброды, пицца, картошка фри, гамбургеры. Популярностью среди детей также пользуются шоколадные батончики, газированная вода, чипсы, торты, колбаса.

«Из необычных передач — копченая курица, вяленая оленина и маринованные грибы. Вожатые шутят, что уже закрыли «нелегальные пути сбыта», но родители нашли выход. Теперь они пытаются передать детям пакеты с «запрещёнкой» через забор», — отметили в ведомстве.

Специалисты напоминают, что в лагерях организовано сбалансированное 5-разовое питание. Передача вредных и быстро портящихся продуктов может привести к пищевым отравлениям.