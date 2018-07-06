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Красноярские родители передают в загородные лагеря «запрещенку»
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Красноярские родители передают в загородные лагеря «запрещенку» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске вожатые жалуются на родителей, которые регулярно передают своим детям в загородные лагеря «запрещенку», сообщили в мэрии.
Вожатые даже составили топ запрещённых продуктов, которые родители пытаются передать своим детям. Так, безоговорочным лидером рейтинга стала лапша быстрого приготовления. На втором месте — бутерброды, пицца, картошка фри, гамбургеры. Популярностью среди детей также пользуются шоколадные батончики, газированная вода, чипсы, торты, колбаса.
«Из необычных передач — копченая курица, вяленая оленина и маринованные грибы. Вожатые шутят, что уже закрыли «нелегальные пути сбыта», но родители нашли выход. Теперь они пытаются передать детям пакеты с «запрещёнкой» через забор», — отметили в ведомстве.
Специалисты напоминают, что в лагерях организовано сбалансированное 5-разовое питание. Передача вредных и быстро портящихся продуктов может привести к пищевым отравлениям.
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