В Красноярске появились «садоводы-партизаны»

На правобережье Красноярска появились «садоводы-партизаны», которые ночью на месте парковки разбили клумбы.

Как сообщают в мэрии, импровизированный сад появился в парковочном кармане около дома по ул. Павлова, 59. Активисты ночью высадили там рябины, березы и разбили клумбы. Таким способом горожане решили бороться с загазованностью.

Отметим, что «партизанское садоводство» — общемировой тренд. По сути, это садоводство на чужой земле, без разрешения владельца. Однако руководство района поддержало такую инициативу.

«Будем надеяться, их усилия не останутся напрасными, и все саженцы приживутся. Со своей стороны, мы готовы поддержать инициативу граждан, сейчас рассматриваем вариант более масштабного благоустройства этой территории. А активистов такого садоводческого движения приглашаем к сотрудничеству» — отметила руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.