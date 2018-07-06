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В Красноярске появились «садоводы-партизаны»
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В Красноярске появились «садоводы-партизаны» 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
На правобережье Красноярска появились «садоводы-партизаны», которые ночью на месте парковки разбили клумбы.
Как сообщают в мэрии, импровизированный сад появился в парковочном кармане около дома по ул. Павлова, 59. Активисты ночью высадили там рябины, березы и разбили клумбы. Таким способом горожане решили бороться с загазованностью.
Отметим, что «партизанское садоводство» — общемировой тренд. По сути, это садоводство на чужой земле, без разрешения владельца. Однако руководство района поддержало такую инициативу.
«Будем надеяться, их усилия не останутся напрасными, и все саженцы приживутся. Со своей стороны, мы готовы поддержать инициативу граждан, сейчас рассматриваем вариант более масштабного благоустройства этой территории. А активистов такого садоводческого движения приглашаем к сотрудничеству» — отметила руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.
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