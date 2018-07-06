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В Петербурге четырехлетняя девочка отравилась психотропным веществом
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В Петербурге четырехлетняя девочка отравилась психотропным веществом 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге четырехлетняя летняя девочка отравилась психотропным веществом, выпив из найденной на детской площадке бутылке.
Как сообщают в правоохранительных органах, инцидент произошел в четверг, 5 июля. Вечером ребенка доставили в Морозовскую десткую городскую клиническую больницу. Она находится в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у девочки отравление неизвестным психотропом.
Мама рассказала, что они гуляли на десткой площадке возле дома №8 на улице Спорта. Девочка нашла какую-то бутылку и выпила из нее, когда женщина не видела. По данному факту полиция проводит проверку.
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