В Петербурге четырехлетняя девочка отравилась психотропным веществом

В Санкт-Петербурге четырехлетняя летняя девочка отравилась психотропным веществом, выпив из найденной на детской площадке бутылке.

Как сообщают в правоохранительных органах, инцидент произошел в четверг, 5 июля. Вечером ребенка доставили в Морозовскую десткую городскую клиническую больницу. Она находится в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у девочки отравление неизвестным психотропом.

Мама рассказала, что они гуляли на десткой площадке возле дома №8 на улице Спорта. Девочка нашла какую-то бутылку и выпила из нее, когда женщина не видела. По данному факту полиция проводит проверку.