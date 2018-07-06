Омскстат: в Прииртышье распадается больше половины браков

Омскстат опубликовал статистику браков и разводов в регионе ко Дню семью, любви и верности. День Петра и Февронии Муромских, который отмечается 8 июля уже на протяжении десяти лет.

В 2017 году органы ЗАГС Омской области зарегистрировали 14 тысяч 105 браков. При этом больше половины брачных союзов в регионе расторгается. В 2017 году в области было зарегистрировано 8668 разводов. На сто заключенных браков приходился 61 расторгнутый.

На семьи с детьми приходилось 59,2% разводов. 6943 несовершеннолетних ребенка остались без одного из родителей.

В середине XX века cемьи в Омской области были прочнее: в 1950 году на сотню браков приходилось всего два развода.

Статистики также отметили, что наиболее распространенный брачный возраст у жителей области — 20–29 лет. В этой возрастной группе вступили в брак 52% мужчин и 56,5% женщин (от общего числа заключивших брак).

В возрастной группе до 18 лет количество женщин, вступивших в брак, превышает число мужчин в 18,8 раза.