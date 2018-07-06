Госавтоинспекция организует спортивный конкурс для омичей

8 июля в спортивно-развлекательном центре «Драйв-Клуб» пройдет конкурс-соревнование «Мама, папа, я — безопасная семья!».

Спортивное мероприятие организовано омской Госавтоинспекцией и направлено на повышение водительского мастерства, безаварийного вождения, культуры на дорогах и пропаганды здорового образа жизни.

Принять участие в веселом и развлекательном конкурсе приглашаются все желающие омские семьи из 3-х (4-х) человек: мама, папа и ребенок (дети) в возрасте от 5 до 12 лет.

В программе конкурса предусмотрено четыре этапа:

I этап — семейный теоретический экзамен по ПДД;

II этап — «Быстрый папа», папа осуществляет заезд на картинге на время;

III этап — «Меткий бросок», мамы играют в боулинг;

IV этап — семейная эстафета.

Начало мероприятия 8 июля в 11:00 часов в спортивно-развлекательном центре «Драйв-Клуб» (ул. Кемеровская 2/1), регистрация участников начнется в 10:30. Контактное лицо: Бондаренко Станислав Сергеевич (8-983-528-54-22).

Фото: из открытых источников