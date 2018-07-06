Ещё
В Омске пройдет социальная акция «Подари жизнь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омске пройдет социальная акция «Подари жизнь» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Завтра, 7 июля, с 14:00 до 16:00 в Советском парке пройдёт социальная акция «Подари жизнь». Она будет посвящена Десятилетию детства в России. Организатор акции — фонд социальных проектов «Территория милосердия» и мэрия Омска.
В рамках программы состоятся выступления творческих коллективов. Также будут организованы интерактивная детская площадка, шоу мыльных пузырей и белых шаров, игровая зона центра зоотерапии «Дверь в лето», сообщает пресс-служба мэрии.
«Наша акция направлена на укрепление семейных ценностей, воспитание молодого поколения в духе взаимопомощи, уважения к ближнему, — рассказала руководитель фонда социальных проектов «Территория милосердия» Анна Икаева. — Подобные мероприятия способствуют привлечению внимания общественности к проблемам семьи, взаимоотношений детей и родителей, социального сиротства. Ведь известно, что чужих детей не бывает».
Каждый, кто придёт на мероприятие, сможет поучаствовать в благотворительном проекте «Башмачок» по сбору детском обуви, игрушек и предметов гигиены. Все собранные вещи передадут детям из учреждений, с которыми взаимодействует фонд.
АиФ-Омск: последние новости
Кричать и вырываться из рук чужих. Чему следует обязательно научить ребёнка Омичей приглашают принять участие в конкурсе и получить призы Омичей зовут виртуально признаться в любви
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которым пластические хирурги сломали жизнь12
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты53
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»2
Самые опасные ошибки в питании «все включено»5
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение