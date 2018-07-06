В Омске пройдет социальная акция «Подари жизнь»

Завтра, 7 июля, с 14:00 до 16:00 в Советском парке пройдёт социальная акция «Подари жизнь». Она будет посвящена Десятилетию детства в России. Организатор акции — фонд социальных проектов «Территория милосердия» и мэрия Омска.

В рамках программы состоятся выступления творческих коллективов. Также будут организованы интерактивная детская площадка, шоу мыльных пузырей и белых шаров, игровая зона центра зоотерапии «Дверь в лето», сообщает пресс-служба мэрии.

«Наша акция направлена на укрепление семейных ценностей, воспитание молодого поколения в духе взаимопомощи, уважения к ближнему, — рассказала руководитель фонда социальных проектов «Территория милосердия» Анна Икаева. — Подобные мероприятия способствуют привлечению внимания общественности к проблемам семьи, взаимоотношений детей и родителей, социального сиротства. Ведь известно, что чужих детей не бывает».

Каждый, кто придёт на мероприятие, сможет поучаствовать в благотворительном проекте «Башмачок» по сбору детском обуви, игрушек и предметов гигиены. Все собранные вещи передадут детям из учреждений, с которыми взаимодействует фонд.