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Три человека погибли при падении автомобиля в озеро в Башкирии
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Три человека погибли при падении автомобиля в озеро в Башкирии 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
УФА 6 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли при съезде автомобиля в озеро в Башкирии. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
"Шестого июля в 07:26 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на озере Саузово между населенными пунктами Саузово и Саузбаш с берега съехал в воду автомобиль ВАЗ-21150. В салоне автомобиля находились три человека, в том числе один ребенок", — уточнили в пресс-службе.
Поисковые работы проводили водолазы, автомобиль и тела извлечены из воды, добавили в ведомстве.
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