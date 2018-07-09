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В Башкирии семья с малолетним ребенком утонула в озере
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В Башкирии семья с малолетним ребенком утонула в озере 

N24.ru 18 часов назад
Фото: N24.ru
По данным регионального управления СКР, трагедия случилась 6 июля в водоёме рядом с одной из деревень Краснокамского района.
По предварительным данным, семья с полуторогодовалым ребенком решила заночевать в автомобиле на берегу. Ближе к утру легковушка скатилась в воду, все трое погибли.
«Автомобиль и тела погибших извлечены из воды. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы погибших, проверяется техническое состояние автомобиля», — сообщили в региональном управлении СКР..
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Женский форум  Ещё 13 источников 
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