В Башкирии в съехавшей в озеро машине находилась семья с годовалым малышом

Несчастный случай, произошедший в Краснокамском районе Башкирии в ночь на 6 июля, унес три жизни. Автомобиль ВАЗ-21150, в которой находилась семья, съехал в озеро, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщение о происшествии поступило спасателям примерно в 7.30 утра по местному времени. В озере Саузово у деревень Саузово и Саузбаш был обнаружен затонувший автомобиль. Внутри — погибшие люди, жители города Агидели.

По предварительной версии, семья отдыхала на берегу озера, решила переночевать в автомобиле. Но по неизвестной причине машина съехала в воду.

С родственниками погибших работают психологи МЧС республики. Обсуждающие происшествие в социальных сетях сообщают, что у семьи еще осталась старшая дочка, которой не было на отдыхе.