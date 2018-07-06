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В Башкирии в съехавшей в озеро машине находилась семья с годовалым малышом
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В Башкирии в съехавшей в озеро машине находилась семья с годовалым малышом 

АиФ-Уфа 6 июля 2018
Фото: АиФ-Уфа
Несчастный случай, произошедший в Краснокамском районе Башкирии в ночь на 6 июля, унес три жизни. Автомобиль ВАЗ-21150, в которой находилась семья, съехал в озеро, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщение о происшествии поступило спасателям примерно в 7.30 утра по местному времени. В озере Саузово у деревень Саузово и Саузбаш был обнаружен затонувший автомобиль. Внутри — погибшие люди, жители города Агидели.
По предварительной версии, семья отдыхала на берегу озера, решила переночевать в автомобиле. Но по неизвестной причине машина съехала в воду.
С родственниками погибших работают психологи МЧС республики. Обсуждающие происшествие в социальных сетях сообщают, что у семьи еще осталась старшая дочка, которой не было на отдыхе.
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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