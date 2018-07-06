Ещё
Ясеневцев поздравляют с Днем семьи, любви и верности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ясеневцев поздравляют с Днем семьи, любви и верности 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Глава управы района Ясенево А. Ю. Толчеев и глава муниципального округа Ясенево И. В. Гришина поздравляют жителей с праздником семьи.
В России, Москве и в районе Ясенево этот праздник отмечается с 2008 года. В этом году все празднуют его уже в 11-й раз. В районе пройдет очень много мероприятий посвященных празднику семьи.
Власти района желают всем жителям Ясенева, всем москвичам и гостям столицы, чтобы они всегда были счастливы в семье, чтобы дети всегда радовали родителей, чтобы этот день прошел весело и запомнился надолго!
Ясенево: последние новости
В центре спорта и досуга «СОЦ-ИН» создают динозавров В Ясеневе появилось небывалое количество уток В Битцевском лесу прочитают «Сказки под сосной» и помогут найти птицу счастья
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которым пластические хирурги сломали жизнь12
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты53
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»2
Самые опасные ошибки в питании «все включено»5
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение