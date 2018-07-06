Ясеневцев поздравляют с Днем семьи, любви и верности

Глава управы района Ясенево А. Ю. Толчеев и глава муниципального округа Ясенево И. В. Гришина поздравляют жителей с праздником семьи.

В России, Москве и в районе Ясенево этот праздник отмечается с 2008 года. В этом году все празднуют его уже в 11-й раз. В районе пройдет очень много мероприятий посвященных празднику семьи.

Власти района желают всем жителям Ясенева, всем москвичам и гостям столицы, чтобы они всегда были счастливы в семье, чтобы дети всегда радовали родителей, чтобы этот день прошел весело и запомнился надолго!