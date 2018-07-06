В Москве прошел городской фестиваль приемных семей

В столице прошел ежегодный двухдневный Фестиваль приемных семей. В первый день фестиваля десятки приемных семей приняли участие в речной экскурсии по Москве-реке. Три теплохода с аниматорами в исторических костюмах принимали московские семьи. Познавательная экскурсия, вкусный обед и игры на палубе доставили огромную радость и родителям и ребятам.

Второй день Фестиваля прошел уже в московском парке «Красная Пресня». Дети и их опекуны, попечители, усыновители — все те, кто открыл свои сердца для сирот, приняли участие в ставшем уже традиционным для города мероприятии.

На открытии фестиваля с приветственным словом выступила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алла Дзугаева. Она поздравила участников с праздником и поблагодарила родителей за доброту и огромный вклад в развитие семейной культуры в нашей стране.

«Сегодня Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы предпринимает все меры для того, чтобы обеспечить жизнь приемных семей в нашем городе комфортом и необходимой им помощью для воспитания и содержания детей. Сегодня в столице 19 тыс. детей-сирот живут в семьях, а точнее в семьях приемных родителей, опекунов и попечителей. Количество таких семей год от года увеличивается.

В свою очередь, на сегодняшний день число детей в организациях для детей сирот сократилось практически втрое. Если пять лет назад было порядка 5 тысяч детей в организациях для детей сирот, то сегодня их осталось 1600. Сегодня мы принимаем меры, чтобы устроить и этих детей, которые находятся в организациях. Семьи откликаются и делают очень много для наших детей — дают им путевку в жизнь, осуществляют их социализацию для того, чтобы к выходу в большую жизнь по достижению 18 лет, они могли быть достойными членами нашего общества и состояться как личности.

Также сегодня мы продумываем, какие еще меры поддержки семей мы можем обеспечить. Московская городская дума согласилась с внесением предложения о том, чтобы сделать премию «Крылья аиста», которая была нашей ведомственной премией департамента — премией городского уровня. Принято решение, что эта премия дополнит Закон города Москвы «О наградах и почетных званиях г. Москвы». Премия «Крылья аиста» будет вручаться самым лучшим приемным семьям в денежном эквиваленте. Она будет вручаться по восьми номинациям, одна из которых — «Семье усыновителей, опекунов (попечителей), приемной семье или патронатной семье за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве». В этом году исполняется пять лет, как мы учредили данную премию. Это еще один акт признания городом значимости и важности роли усыновителя опекуна и приемных родителей в жизни наших детей оставшихся без родителей», — рассказала заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алла Дзугаева.

Фестивальную программу открыл праздничный концерт творческих коллективов Москвы. Народная артистка России Лариса Трухина, заслуженный артист России поэт и композитор Симон Осиашвили , лауреат всероссийских и международных конкурсов Ирина Шоркина, заслуженный артист России Алекс Новиков, участница проекта «Голос Лауреат всероссийских и международных конкурсов Мари Карне. Концерт вела неподражаемая Вера Берадзе.

Для детей были организованы творческие мастер-классы, увлекательный семейный квест, анимационная программа для всех возрастов, фокусы, химическое шоу, шоу мыльных пузырей, возможность сделать поделки своими руками

На празднике было много многодетных приемных семей, у которых на воспитании по пять и более детей!

Мама восьмерых детей Светлана Зачасова, 42 года: „У нас в семье один кровный и семеро приемных детей. В качестве приемной семьи мы уже более 10 лет. Детки у нас разного возраста. На данный момент от 7 до 17 лет. Началось все с того, что мы жили с одним ребенком, и было все замечательно. С мужем поняли, что хотим себе дочку, а нашему мальчику сестренку. Совершенно случайно увидели репортаж по телевизору о том, что в детских домах очень много детей, и решили взять девочку 5 лет. Дети сразу сдружились, но через год они, шутя, сказали, что хотят брата и сестру. Нам позвонили из детского дома и сказали, что есть сестренка с братом, и им требуются родители. А потом взяли еще детишек“.

Мама семерых детей Людмила Усачева, 51 год: „У нас 7 детей, приемных взяли в 2008 году. Мы построили большой дом и решили, что в этом доме будет очень много любимых детей. У нас есть свои взрослых 2 ребенка и три внука и 7 приемных детей — 3 девочки и 4 мальчика, один из них инвалид. А до этого были еще две приемные девочки, которым исполнилось по 18 лет, одна вышла замуж, одна рядом с нами живет. Много детей сложно, ответственность большая, но в доме всегда радость. Мы сегодня всей семьей приехали на фестиваль, детям нравится этот праздник“.

Галлия Бубнова, мама 13 детей: „В нашей семье трое кровных, уже большие — 22, 18 и 16. Но мы одну девочку удочерили, она с нами с пяти недель и 9 детей приемных. Семья образовалась в 2013 году. Почему решилась на это, наверное, потому, что много лет работала в организации сопровождения замещающих семей. Кроме того, свои дети выросли и захотелось еще детей. Муж поддержал меня. Очень интересно жить в большой семье, хотя и непросто“

Как сообщил генеральный директор Центра развития социальных проектов Армен Попов, добрая традиция проводить Фестиваль приемных семей зародилась в Москве три года назад. Учредил Фестиваль — Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, который курирует тему семейного устройства детей-сирот. В программе — мастер-классы и интересные игры, квесты и концерт. Также у Фестиваля в прошлом году зародилась замечательная традиция — посадка кустов сирени. Приемными семьями высаживается целая аллея в парке „Красная Пресня“. Это очень символично, ведь нужно вложить много сил и любви, чтобы „цвести“ начал усыновленный ребенок.

»Эта тема становится популярной, известной. Общество меняется, государство оказывает очень много услуг приемным родителям, выплачиваются приличные пособия. Государство уделяет много внимания этому направлению. Все понимают, что детям нужно жить в семье, а не в детском доме», — рассказал Армен Попов.

На протяжении всего фестиваля в парке звенел детский смех, зажигались улыбки, а в воздухе царили позитив и доброта!

Организатором фестиваля является Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.