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Мать обнаружила 4-летнюю девочку повешенной на цепочке в Краснодарском крае
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Мать обнаружила 4-летнюю девочку повешенной на цепочке в Краснодарском крае 

Новая Кубань 44 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 июля — Новая Кубань. Трагедия произошла в станице Ярославская Мостовского района. Официальных комментариев по факту случившегося пока нет.
О страшной истории стало известно из региональных пабликов в социальных сетях. Погибла 4-летняя девочка. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Все произошло дома. Девочка находилась в комнате одна. Её мать отвлеклась. Во время игры ребенок зацепился цепочкой за платяной шкаф.
Женщина обнаружила свою дочь уже в бессознательном состоянии. Она поспешила вызвать скорую, но было уже слишком поздно. Было диагностировано наступление клинической смерти. Ребенка доставили в больницу. Вернуть девочку к жизни не удалось.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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