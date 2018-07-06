Мать обнаружила 4-летнюю девочку повешенной на цепочке в Краснодарском крае

Краснодар. 6 июля — Новая Кубань. Трагедия произошла в станице Ярославская Мостовского района. Официальных комментариев по факту случившегося пока нет.

О страшной истории стало известно из региональных пабликов в социальных сетях. Погибла 4-летняя девочка. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов

Все произошло дома. Девочка находилась в комнате одна. Её мать отвлеклась. Во время игры ребенок зацепился цепочкой за платяной шкаф.

Женщина обнаружила свою дочь уже в бессознательном состоянии. Она поспешила вызвать скорую, но было уже слишком поздно. Было диагностировано наступление клинической смерти. Ребенка доставили в больницу. Вернуть девочку к жизни не удалось.