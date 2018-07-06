Пятилетний мальчик получил сильнейшие ожоги, позагорав с мамой на берегу Волги

В Волгограде вчера, 5 июля, утром в ожоговое отделение больницы № 25 доставили пятилетнего мальчика, который накануне позагорал с мамой на пляже. У малыша обгорели туловище и руки.

Шесть часов провел ребенок на пляже вместе с мамой

— Пострадавшего доставили в больницу в восемь утра, — сообщили V1.ru в экстренных службах Волгограда. — У ребенка диагностировали солнечные ожоги первой и второй степени. У него обгорели туловище, руки и ноги.

Установлено. Что ребенок проживает на улице Гороховцев вместе со своей 38-летней мамой. 4 июля малыш провел с ней на пляже шесть часов — в 10:00до 14:00.