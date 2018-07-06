Ещё
Пятилетний мальчик получил сильнейшие ожоги, позагорав с мамой на берегу Волги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятилетний мальчик получил сильнейшие ожоги, позагорав с мамой на берегу Волги 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде вчера, 5 июля, утром в ожоговое отделение больницы № 25 доставили пятилетнего мальчика, который накануне позагорал с мамой на пляже. У малыша обгорели туловище и руки.
Шесть часов провел ребенок на пляже вместе с мамой
— Пострадавшего доставили в больницу в восемь утра, — сообщили V1.ru в экстренных службах Волгограда. — У ребенка диагностировали солнечные ожоги первой и второй степени. У него обгорели туловище, руки и ноги.
Установлено. Что ребенок проживает на улице Гороховцев вместе со своей 38-летней мамой. 4 июля малыш провел с ней на пляже шесть часов — в 10:00до 14:00.
v1.ru: последние новости
В Волгоградской области предлагают ввести штрафы за продажу электронных сигарет детям «Она даже не смотрела горло»: жители Волгоградской области жалуются на врача с «левым» дипломом Пятилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже в Волжском
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которым пластические хирурги сломали жизнь12
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты53
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»1
Самые опасные ошибки в питании «все включено»5
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение