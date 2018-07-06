ЗАГС Махачкалы назвал самые популярные имена новорожденных этого полугодия

ЗАГС Махачкалы назвал самые популярные имена новорожденных этого полугодияЗа первые 6 месяцев текущего года в Махачкале зарегистрировано рождение более 5200 детей. Их них 2705 мальчиков и 2622 девочек. Двойняшки за данный период родились в 57 семьях, — сообщила специалист Управления ЗАГС Махачкалы.

Также в городе было зафиксировано 14 случаев усыновления детей.

Самое популярное имя имеет религиозную отсылку — Мухаммад, чуть более 300 родителей назвали так новорожденного мальчика.

Популярное среди девочек — Фатима — 157 новорожденных названы этим именем.

Также популярны имена — Адам (78), Амир (72), Сафия (144), Марьям (142).

В списке имен есть и оригинальные женские имена — Субурет, Удриди и Дженнет-Дениза-Алсу.

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