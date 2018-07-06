Ещё
ЗАГС Махачкалы назвал самые популярные имена новорожденных этого полугодия
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЗАГС Махачкалы назвал самые популярные имена новорожденных этого полугодия 

Mirmol.ru 39 минут назад
Фото: Mirmol.ru
ЗАГС Махачкалы назвал самые популярные имена новорожденных этого полугодияЗа первые 6 месяцев текущего года в Махачкале зарегистрировано рождение более 5200 детей. Их них 2705 мальчиков и 2622 девочек. Двойняшки за данный период родились в 57 семьях, — сообщила специалист Управления ЗАГС Махачкалы.
Также в городе было зафиксировано 14 случаев усыновления детей.
Самое популярное имя имеет религиозную отсылку — Мухаммад, чуть более 300 родителей назвали так новорожденного мальчика.
Популярное среди девочек — Фатима — 157 новорожденных названы этим именем.
Также популярны имена — Адам (78), Амир (72), Сафия (144), Марьям (142).
В списке имен есть и оригинальные женские имена — Субурет, Удриди и Дженнет-Дениза-Алсу.
Пособие на ребенка, возможно, повысят до 150 рублей
Mirmol.ru: последние новости
Ко дню семьи россияне смогут признаться в своих чувствах Гендерные стратегии женщин Северного Кавказа и постсоветской Азии Махачкалинский ЗАГС зарегистрировал брак самой пожилой пары
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которым пластические хирурги сломали жизнь12
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты53
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»2
Самые опасные ошибки в питании «все включено»5
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение