В Беларуси судят мать, оставившую детей без присмотра

В Беларуси возбуждено уголовное дело против матери, оставивших без присмотра шестерых малолетних шестерых детей, и ушедшей пьянствовать к соседям. Ее беспечность оказалась роковой: в доме начался пожар. Старшая восьмилетняя дочь смогла спасти четверых младших братьев и сестер, но один ребенок, к сожалению, погиб.

— Семья находится в социально опасном положении. Ранее дети уже неоднократно изымались из семьи из-за пристрастия родителей к алкоголю. ?Дети в настоящее время находятся в приюте. Со старшим ребенком работают психологи. Родители детей проходят стационарное лечение в психиатрической больнице, — комментирует официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области Светлана Сахарова

За этой семьей местные власти действительно следили пристально. Школа, медики, милиция, сельсовет навещали раз в неделю. И односельчане помогали: кто одеждой, кто едой, кто игрушками. В самой деревне (дело было в белорусско-литовском приграничье) журналистам белорусского интернет-портала TUT.BY рассказали: старшая девочка горе-матери лет десять назад погибла, сильно обварившись, еще один ребенок утонул, да и пожар в их доме уже случался. Однако во время последних проверок мать была трезвой.

Тем временем суд Молодечненского района Беларуси недавно оштрафовал на 360 белорусских рублей (это примерно 11,5 тысяч российских) мать девятерых детей. Женщину обвиняли в том, что она била старших детей ремнем. Кровоподтеки на руке ее 13-летнего сына заметила школьный социальный педагог. Мальчик подтвердил, что его, равно как и братьев и сестер, таким способом наказывают за всевозможные провинности. На этот раз — за игру со спичками. Параллельно было установлено, что накануне мать около десяти раз ударила ремнем и одну из своих дочерей — та пошла в магазин и долго не возвращалась. Денежным штрафом, впрочем, история не ограничилась. Шестеро старших детей отправили в школу-интернет, троих младших — в приемную семью, к родственникам. В августе комиссия по делам несовершеннолетних определит, могут ли дети вернуться в семью. «Если честно, мы не знали, что есть законы, которые запрещают физическое насилие. От такого метода наказания мы решили отказаться», — такова была позиция матери на суде.