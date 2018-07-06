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Кейт Миддлтон тайно зарегистрировалась на сайте для мам
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Кейт Миддлтон тайно зарегистрировалась на сайте для мам 

Журнал ОК! 6 июля 2018
Законы королевской семьи суровы — нужно не только соблюдать миллион правил по этикету, но и отказаться от социальных сетей и прочих прелестей интернета. И если Меган Маркл сразу после замужества удалила свой блог, то Кейт Миддлтон, наоборот, нарушила протокол. Инсайдер рассказал, что у герцогини Кебриджской Кэтрин есть учетная запись на двух популярных сайтах для мам: Mumsnet и BabyCentre.
Она зарегистрировалась под чужим именем и рассказывает о методах воспитания, в которых возникают разногласия с принцем Уильямом. Например, стоит ли включать детям мультфильмы перед сном.
Кейт Миддлтон
По словам приближенного источника, общение с другими мамами очень помогает Кейт принимать важные решения. Герцогиня счастлива, что большинство девушек придерживаются ее позиции и не согласны с методами Уильяма. Кстати, Кейт не единственная из королевской семьи, кто использует веб-пространство. Ранее в сети ходили слухи, что у принца Гарри есть личный аккаунт в Фейсбуке и Инстаграм.
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