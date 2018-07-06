Блогер взяла смартфон в руки сразу после родов и подверглась травле

Блогера Констанцию Холл (Constance Hall) раскритиковали за публикацию старого снимка с новорожденным сыном Раджи. Фото появилось на ее странице в Instagram.

Изображение было сделано в больнице. Муж блогера Деним Кук стоял возле ребенка, в то время как новоиспеченная мать лежала в кровати с газировкой и смартфоном в руках. «Возможно, моя любимая фотография с рождения Раджи», — написала Холл под постом.

Под снимком моментально появились десятки комментариев, в которых женщину обвиняли в халатном отношении к ребенку. Многие были потрясены тем, что Холл смотрит в смартфон вместо того, чтобы проводить с новорожденным каждую секунду свободного времени.

Спустя некоторое время блогер отреагировала на гневные комментарии. Она заявила, что главные вещи, которые должны волновать других людей, — это насилие над детьми и их собственный ребенок.

Холл — мать пятерых детей. Женщина уже не в первый раз подвергается критике со стороны пользователей. Ранее комментаторы обвиняли ее в покупке некачественных продуктов для ее сыновей и дочерей.