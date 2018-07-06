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Блогер взяла смартфон в руки сразу после родов и подверглась травле
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Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем

Блогер взяла смартфон в руки сразу после родов и подверглась травле 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Блогера Констанцию Холл (Constance Hall) раскритиковали за публикацию старого снимка с новорожденным сыном Раджи. Фото появилось на ее странице в Instagram.
Изображение было сделано в больнице. Муж блогера Деним Кук стоял возле ребенка, в то время как новоиспеченная мать лежала в кровати с газировкой и смартфоном в руках. «Возможно, моя любимая фотография с рождения Раджи», — написала Холл под постом.
Под снимком моментально появились десятки комментариев, в которых женщину обвиняли в халатном отношении к ребенку. Многие были потрясены тем, что Холл смотрит в смартфон вместо того, чтобы проводить с новорожденным каждую секунду свободного времени.
Спустя некоторое время блогер отреагировала на гневные комментарии. Она заявила, что главные вещи, которые должны волновать других людей, — это насилие над детьми и их собственный ребенок.
Холл — мать пятерых детей. Женщина уже не в первый раз подвергается критике со стороны пользователей. Ранее комментаторы обвиняли ее в покупке некачественных продуктов для ее сыновей и дочерей.
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