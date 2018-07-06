Моя семья — мое богатство: как живут семьи известных футболистов РФПЛ

Александр Ерохин и Вероника

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин женился в 2011 году. Его супруга Вероника по образованию — менеджер-маркетолог, а также кандидат в мастера спорта по бальным танцам. В сентябре 2017 году у пары родился сын Федор.

"Мы познакомились с Вероникой в Барнауле, — рассказал футболист. — Я тогда учился в академии «Локомотива» в Москве и приехал домой на каникулы. Встретились мы в общей компании на дне рождения ее подруги. Ника мне сразу понравилась. Нам было приятно проводить время вместе, с самого начала общения мы были с ней на одной волне. Когда понимаешь, что это твой человек, нет сомнений, ухаживать или нет. Примерно полтора года мы общались как друзья, а потом начали встречаться. 1 июля исполнилось семь лет, как мы с Вероникой женаты.

По словам игрока, ради его карьеры супруга пошла на многие жертвы. «Прежде всего, Ника очень заботливая, сопереживающая, никогда не остается в стороне и старается помочь. Сейчас семья для Вероники на первом месте, и я очень благодарен ей за то, что она многим пожертвовала ради моей карьеры», — отметил Александр.

"Рождение сына — большое счастье"

"Готов ли ради жены на сумасшедшие поступки? Я, конечно, готов, но не думаю, что, например, прыгнуть со скалы — это тот поступок, который необходим для семейной жизни (улыбается). Здесь, скорее, другие дела ценятся. С учетом того, сколько я бываю дома, Ника вряд ли от меня устает. Скорее от того, что я постоянно в разъездах, на сборах, играх. В первую очередь я стараюсь проявить любовь и заботу о ней. А сюрпризы и подарки — это уже следом за человеческими качествами", — добавил Ерохин.

Футболист рассказал, что рождение малыша лишь укрепило их семейные взаимоотношения. «Произошло много изменений в бытовом плане, стало больше забот, — сказал он. — Тем более мы стали родителями впервые, для нас все в новинку, всему учимся вместе. Да, есть недосып, но это же наш любимый ребенок. В плане отношений, наверное, стало еще больше заботы и сопереживания друг другу. Когда я не дома, то стараюсь каждый день созваниваться с супругой и Федором по видеосвязи. Он пока не говорит, но когда видит папу — улыбается, радуется».

"Рождение сына — это большое счастье, позитивный эмоциональный заряд, — подчеркнул футболист. — Утром мы видим, как он просыпается и радуется тому, что родители рядом, и это заряжает хорошим настроением на весь день. Конечно, появилась ответственность еще за одного человека, но когда ты готов к появлению ребенка, это не вызывает сложностей. Важно много общаться с ребенком, быть заинтересованным в его увлечениях. Мне хочется подарить Федору весь мир, чтобы он все увидел, узнал, везде побывал. Думаю, когда сын будет взрослеть, у меня будет появляться более четкое понимание, как действовать и воспитывать его дальше".

Сергей Семак и Анна

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, пятикратный чемпион России, главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак воспитывался в многодетной семье и всегда мечтал о своей большой семье. У Семака четыре родных брата. С первой женой Светланой Семак познакомился в 17 лет. Супруги прожили десять лет в браке и воспитали сына Илью.

В 2006 году Семак познакомился со своей нынешней супругой, писательницей Анной, для которой тренер «Зенита» стал третьим мужем. Всего у Сергея Семака восемь детей — Илья, Семен, Иван, Майя (дочь Анны от первого брака), Варвара, Савва, Илария и удочеренная из детского дома-интерната девочка Таня с ограниченными возможностями здоровья. Жена и дети ведут спокойный образ жизни, ходят в церковь и предпочитают тихие семейные вечера шумным тусовкам.

"Наши отношения с Анной с самого начала были яркими и эмоциональными, мы менялись, взрослели, учились находить компромиссы, прощать, — вспоминает Семак. — В нашем случае не было определенного плана, все происходило само собой. Если любишь человека, то желание иметь от него детей вполне естественно. Мою мечту иметь большую семью смогла воплотить именно та женщина, с которой мне бы хотелось прожить всю жизнь, и это большое счастье". «Анна — творческий человек, ей необходимо делать что-то еще, кроме домашних хлопот, иначе эта творческая энергия начинает провоцировать штормы в мирном течении семейной жизни. Я поддерживаю супругу во всех начинаниях, но считаю, что писательская деятельность — ее настоящее призвание. Мне нравится читать рассказы и эссе, написанные женой», — рассказывает Семак.

"Обид не возникает"

Семаку и его семье переезд в Уфу, где он возглавлял местную команду, дался непросто. После получения приглашения от «Зенита» вся семья была рада вернуться в Санкт-Петербург. «Нам до сих пор до конца не верится, что мы вернулись домой, все произошло неожиданно и стремительно. Но, наверное, стоило уехать в другой город, чтобы, вернувшись, понять, как сильно мы любим Санкт-Петербург. После Уфы здесь все кажется таким большим, столько возможностей для детей, культурных мероприятий», — отметил тренер.

Отец хочет, чтобы дети нашли свое призвание в жизни в любой из ее сфер. «Дети с рождения знают, что папина работа связана с постоянными разъездами, поэтому вопросов и тем более обид не возникает. Я стараюсь уделять детям максимум времени, когда я дома, винить себя в том, что работаю и в субботу, и в воскресенье, не имеет смысла, есть такие профессии, когда ты себе не принадлежишь. Приходится адаптироваться, общаться по телефону», — пояснил Семак.

"Совет многодетным родителям могу дать только один: в любой непонятной ситуации лучшее решение — крепко обнять ребенка и сказать, что вы его любите несмотря ни на что, любого", — заключил собеседник ТАСС.

Артем Ребров и Екатерина

Чемпион России, вратарь московского «Спартака» Артем Ребров помимо спортивного образования имеет диплом Московского государственного университета биотехнологии (МГУБ) по специальности «ветеринар». Футболист познакомился со своей супругой Екатериной в 2008 году. Сейчас они воспитывают двух сыновей — Платона и Артема. По словам Реброва, воспитание детей является смыслом его жизни и почти все свободное от тренировок время он посвящает семье. Екатерина ведет свой бизнес, владеет небольшим магазином.

"Знакомился, как и с другими девушками: молодые ребята, искрящие чувства, все забавно, здорово, — вспоминает Ребров. — Потом одна встреча, вторая, третья, быстро начали вместе жить. Когда начали жить, я понял, что это мой человек, с которым я хотел бы дальше продолжать жить и создать семью. Свадьбы у нас не было: я сделал Кате предложение, мы планировали свадьбу летом, и она забеременела. Как многие девочки, она не захотела ходить беременной и в платье, поэтому свадьбу перенесли на потом".

"Это «потом» до сих пор длится, и мы никак не соберемся организовать свадьбу, — продолжает футболист. — Но мы обязательно это сделаем, тем более что у нас дети уже большие и спрашивают, почему мама на фотографиях не в фате и не в платье. Поэтому для них хотим что-то создать, но и для родственников тоже".

Вратарь «Спартака» раздумывал удочерить девочку из детского дома. «Когда у нас появился первый ребенок, то мы с супругой обсуждали, что когда-то в будущем кого-то усыновить или удочерить. Но сейчас это кажется тяжелее, поскольку дети растут и хочется им дать все, что мы можем, чтобы они выросли и встали на ноги».

Футболист не исключает пополнения в своей семье. «Кто знает — когда они пойдут своей дорогой и если у нас будут силы и возможности, то почему нет. Есть такая мысль, но это где-то в будущем. Я люблю большие семьи и всегда уважаю семьи, в которых от трех и больше детей. Но сейчас понимаю, что в силу работы и постоянных разъездов мне бы хотелось иметь столько детей, сколько у нас есть. То есть двое детей — это идеально, потому что нужно уделить время каждому и сделать какие-то свои дела. Можно иметь четыре-пять детей, но не уделять им должного внимания. Можно, конечно, им финансово помогать, но я считаю, что важнее быть с ними, уделять им внимание как отец.

О дочери мы задумывались, но к разговору о трех детях и больше — наверное, остановимся на двоих. Но если Боженька нам пошлет еще одного ребенка, мы будем очень рады».

Как достичь семейного счастья

Ребров и семья не планируют уезжать из Москвы, так как это создаст дополнительные трудности. «С Катей мы ездили только в Ярославль, когда у нас Платону был годик. Там мы полгода прожили. В принципе, нас все устраивало — небольшой город, было лето, хороший тихий город, нет московской суеты. Нас все абсолютно устраивало, а потом мы вернулись в Москву», — рассказал футболист.

"Конечно, сейчас уже тяжело представляешь, чтобы куда-то уезжать. Одно дело, когда у тебя дети все маленькие, пять-шесть лет, не ходят в школу и какие-то кружки. Можно было подумать, чтобы куда-то уехать. Но, во-первых, таких желаний тогда не было, а сейчас уже старший в школу пошел, во второй класс пойдет в сентябре, плюс хоккей. У жены свой бизнес, поэтому срываться уже вряд ли мы куда-то будем. Конечно, не знаешь, что будет завтра, загадывать не хочется", — пояснил он.

"Мне тяжело давать советы, как достичь семейного счастья, так как я в процессе познавания семейного пути. Какие-то новые вещи узнаешь, какие-то ошибки совершаешь. Нужно любить жену, детей, побольше уделять им времени, что в нашем мегаполисе очень тяжело сделать из-за дел и забот. Опять же, хочется отдохнуть и самому. Но нужно больше времени уделять семье, которая должна быть на первом месте", — подытожил Ребров.

Сальваторе Боккетти и Катерина

31-летний итальянский защитник Сальваторе Боккетти приехал в Россию в 2010 году и выступал за казанский «Рубин» . В столице Республики Татарстан итальянец жил и часто уезжал в Италию к родственникам. С 2013 года футболист защищает цвета московского «Спартака». Именно тогда он познакомился со своей будущей женой Катериной. В мае 2014 года Сальваторе и Катерина сыграли свадьбу. Сейчас пара воспитывает двоих детей — трехлетнего сына Марио и дочь Грейс, которой в конце июля исполнится два года. Катерина помогла Боккетти лучше адаптироваться в России и обучает футболиста русскому языку. Два года назад итальянец даже подумывал о получении российского гражданства.

В различных СМИ ходили слухи о том, что Сальваторе и Катерина познакомились недалеко от базы в Тарасовке. «На самом деле это было не так, — отметила супруга Боккетти. — Мы познакомились в социальной сети Instagram. Сальваторе нашел меня по местоположению, начал мне писать и ставить лайки. Я не верила, что это он, и думала, что это очередной фейк, поэтому мы долго не могли встретиться.

Спустя несколько месяцев я согласилась встретиться, но обязательным условием было то, что мы должны встретиться днем. Я боялась, что это может быть какой-нибудь маньяк или что-то еще, — с улыбкой вспоминает Катерина. — Сальваторе оказался приятным молодым человеком, опрятным, симпатичным. Полная противоположность тому, что я себе представляла».

Футболист упорно ухаживал за девушкой полгода. «Мы решили поехать с ним в США на период новогодних праздников. Там, в Нью-Йорке, он сделал мне предложение в романтической и красивой обстановке. Это самый романтичный момент в моей жизни», — рассказала Катерина.

"Для детей папа практически идол"

Несмотря на занятость мужа, супруга и дети стараются находиться на постоянной связи. «Если тренер разрешает брать жен с собой на сборы, то я буквально бросаю все и еду с ним, — рассказывает Катерина. — Дети плачут, скучают, каждое утро просыпаются и говорят: „Где папа?“ Когда заканчивается тренировка, то сразу звоним по скайпу или видеосвязи на планшете. Но если не разрешают приезжать, то мы терпим, ждем его. Тут даже сложно давать какой то совет, так как чем старше дети, тем больше они осознают, что папы нет рядом».

Катерина призналась, что иногда они с мужем по-разному смотрят на воспитание детей. «Есть небольшие расхождения в вопросе воспитания, потому что у Сальво более европейский взгляд на воспитание, а у меня все должно быть по режиму, все правильно. Например, у Сальво, если ты захотел съесть за десять минут до ужина шоколадку, это абсолютно нормально», — отметила она.

"Когда приезжает папа, то все можно. Он бывает дома очень редко, когда приезжает, то практически вся система воспитания идет под откос, — с улыбкой рассказывает собеседница агентства. — Папа для детей практически идол. Также его племянники в него практически влюблены. Он притягивает к себе расположение детей. Да, у нас есть золотая середина в вопросах воспитания. Например, я стараюсь никогда не нервничать, потому что если я буду нервничать, то ребенок будет нервничать еще больше, кричать и так далее. Поэтому я стараюсь быть их другом, поддерживать их".

Боккетти любит пощекотать себе и супруге нервы в парках аттракционов. «Например, Сальво очень любит аттракционы, и когда мы едем в какой-нибудь город, то мы обязательно идем в парк аттракционов. Я сначала долго отказываюсь, но потом он меня уговаривает, и я соглашаюсь. Я готова на все, кроме прыжка с парашютом», — сказала Катерина.

По ее словам, у Сальваторе нет задачи сделать сына профессиональным футболистом. «Наш сын занимается в спортивных секциях с двух с половиной лет. Занятия спортом и футболом у него в крови. Но мы хотим предоставить детям право самим выбирать их будущую профессию, опять же, наша задача — поддерживать их, направлять, помогать советом, если нужно. Но пока об этом рано говорить», — заключила Катерина.

Спортивная редакция ТАСС