Сенатор предложил снабдить женские колонии колясками для детей

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил обеспечить исправительные учреждения, где находятся женщины с детьми, колясками и другими необходимыми устройствами. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

«В исправительной колонии , которую я посетил, отбывают наказание женщины с неоднократной судимостью, оборудован Дом ребенка, в котором находятся дети до одного года. Их матери работают рядом, в швейном цехе. Необходимо обеспечить все исправительные учреждения колясками и другими устройствами, где отбывают наказания женщины с детьми», — сообщает пресс-служба сенатора. В ходе посещения УФСИН Республики Мордовия, сенатор отметил, что там хорошо развито швейное производство и необходимо наладить производство по металлообработке и деревообработке.

По словам сенатора, также необходимо проработать вопрос трудоустройства освобожденных лиц из мест заключения. «В год освобождается примерно 350 осужденных, в центр занятости обращается только 50. У большинства нет мотивации к трудоустройству после выхода из колонии. Необходимо видеть полную картину того, куда уходят люди из мест заключения, и понимать, какие меры со своей стороны мы можем принять», — сообщает пресс-служба.