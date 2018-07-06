Богородская детвора побывала в сказочном лесу

Участниками увлекательной программы «Берегите природу» стали воспитанники детского сада.

В дошкольном корпусе №2 школы №362 в прошедшую пятницу во всех группах состоялись спортивно-музыкальные программы «Береги природу». Во время различных занятий дети слушали аудиозаписи и угадывали звуки природы. После этого малыши перенеслись в сказочный лес, где им предстояло выполнить ряд интереснейших заданий и научиться беречь природу.

Мальчики и девочки рассказывали, почему нельзя ломать деревья, нужно следить за своим поведением и не выбрасывать мусор в неположенных местах. Почему надо беречь воду, не оставляя включенные краны тогда, когда вода не нужна. По-взрослому дети рассуждали на тему, почему каждый человек земного шара должен задуматься о том, какой вклад он вносит для сохранения природы.