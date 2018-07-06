Ещё
Богородская детвора побывала в сказочном лесу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем

Богородская детвора побывала в сказочном лесу 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Участниками увлекательной программы «Берегите природу» стали воспитанники детского сада.
В дошкольном корпусе №2 школы №362 в прошедшую пятницу во всех группах состоялись спортивно-музыкальные программы «Береги природу». Во время различных занятий дети слушали аудиозаписи и угадывали звуки природы. После этого малыши перенеслись в сказочный лес, где им предстояло выполнить ряд интереснейших заданий и научиться беречь природу.
Мальчики и девочки рассказывали, почему нельзя ломать деревья, нужно следить за своим поведением и не выбрасывать мусор в неположенных местах. Почему надо беречь воду, не оставляя включенные краны тогда, когда вода не нужна. По-взрослому дети рассуждали на тему, почему каждый человек земного шара должен задуматься о том, какой вклад он вносит для сохранения природы.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Смайликов изобразили малыши из Богородского
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, почему женщины уходят от мужей9
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»19
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем3
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты65
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение