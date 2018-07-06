Как подготовить детей к технологическим профессиям будущего

Один из авторов книги «Машины предсказаний: простая экономика искусственного интеллекта» Ави Голдфарб, считает, что в будущем появятся три возможности развития карьеры. Можно стать разработчиком искусственного интеллекта, специалистом, который говорит машинам, что делать и как распоряжаться результатом их работы.

Согласно отчету аналитической компании Gartner за 2017 год, в будущем искусственный интеллект будет больше создавать рабочих мест, чем ликвидировать. Особый рост будет в области здравоохранения и образования. Но Голдфарб считает, что больше всего вакансий откроется в области, связанной с ИИ. Он полагает, что разбираться в технологии искусственного интеллекта нужно будет даже тем, кто в основном работает с людьми. Например, уже появились небольшие роботы, которые помогают ухаживать за пожилыми людьми. Пока что они еще только развиваются, но в будущем медсестрам придется понимать, как они работают и, возможно, подключаться к ним, чтобы узнать состояние пациента.

«Лучшей комбинацией навыков будет отличное знание не только компьютерных, но и гуманитарных наук, — считает Голдфарб. — Человек должен понимать не только, как работают машины, но и что нужно обществу».

Гуманитарные науки

Что же нужно для того, чтобы вывести все эти умные машины в новый мир? По словам Голдфарба, гуманитарные науки — лучший антидот автоматизации. Писатель полагает, что для подготовки к будущему следует заняться изучением искусства, философии, истории, социологии, психологии и нейронауки. Все эти дисциплины дадут молодому поколению широкий спектр знаний, которые оно сможет использовать для извлечения максимальной пользы из искусственного интеллекта.

Фото: pan xiaozhen on Unsplash

Эксперты, изучающие будущее работы, согласны, что наша способность восприятия мира — это самое ценное качество в эпоху рассвета автоматизации. Искусственный интеллект хорошо справляется с узкоспециализированными, повторяющимися задачами, а люди лучше придумывают креативные методы решения проблем. Если вы будете развивать у своих детей креативное мышление, оно несомненно поможет им в будущем.

Не нужно излишней специфики

Амир Орад, генеральный директор компании по бизнес-аналитике Sisense, считает, что дети должны изучать самые разные дисциплины. «Традиционные методы обучения, сформированные в индустриальную эпоху, делают человека экспертом только в одном деле, — сказал он. — Мне кажется, это опасно для будущего поколения».

Родители должны поощрять детей, которые хотят разбираться в разных предметах, заявил Орад. Междисциплинарные курсы не только развивают у детей множество навыков, но и позволяют им узнать больше о нескольких отраслях. Таким образом, они становятся более гибкими, и им будет проще адаптироваться при смене работы. Проще говоря, пробуйте разное. Разнообразный опыт пригодится в будущем, считает Орад.

Прививайте интерес к технологиям

Голдфарб и Орад советуют готовиться к самым неожиданным событиям. «Пятьдесят лет назад, никто и не мог представить себе такую профессию, как специалист по SMM», — сказал Голдфарб. Искусственный интеллект и автоматизация изменят работу неожиданным образом, поэтому дети должны заниматься как культурой, так и последними технологиями. Например, экспериментировать с новыми приложениями или пробовать редактировать видео — одним словом, дети должны интуитивно играть с технологиями.

Технологии дешевеют, а значит у большего количества людей появится доступ к средствам и инструментам, которые помогут им подготовиться к будущему. Но это не значит, что в будущем у всех детей будут примерно одинаковые знания о технологиях. Например, в США у 24 миллионов американцев нет доступа к высокоскоростному интернету. А примерно у 11% нет интернета вообще.

«Мы движемся к эпохе более равных возможностей, но это не значит, что в итоге все будут равны», — сказал Голдфарб.

Источник.

Материалы по теме:

«Научите детей ценить деньги»: как вырастить ребенка предпринимателем

15-летний подросток разработал собственный поисковик и хочет стать «индийским Биллом Гейтсом

«Мы можем создать что-то стоящее» — кем хотят стать современные школьники

12 интересных «роботизированных» проектов, которые придумали дети