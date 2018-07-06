Китайцы вскарабкались по стене, спасая ребенка, висевшего на шее между решетками

Чудесное спасение ребенка в Китае: мальчик, оставшийся дома один, каким-то образом выбрался через решетку окна, но голова его застряла, и он буквально повис на шее. Это увидели двое мужчин, которые встречали своих детей из школы.

Они стремительно взобрались по стене, и один из них смог держать ребенка за ноги, чтобы «снять» вес мальчика с шеи.

Затем прибыли спасатели, и освободили застрявшего ребенка, втянув его в квартиру. Только чудом он не пострадал. Если бы голова его была чуть меньше, ребенок бы упал. Где были его родители неизвестно.