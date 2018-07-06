В. Милонов призвал россиян не называть детей в честь Месси, а давать им имена святых

«Ну, дурость, конечно, откровенная дурость (назвать ребенка в честь футболиста — прим. Агентства «Москва»). Об этом Месси уже забудут через несколько лет, а это твой сын, твой ребенок, и не надо показывать, что ты настолько недалекий человек, что для тебя футбольный спортсмен является более ценным, чем собственный ребенок и чем его святой», — сказал В. Милонов.

Депутат отметил, что имя для ребенка нужно выбирать по церковному календарю, в честь святого, в день которого он родился. «Называть надо в честь своего святого — это достойная и вечная ценность непреходящая. А если хотят назвать тем же именем, что и у футболиста, то называйте, пожалуйста, только не в честь футболиста, а в честь своего святого», — пояснил В. Милонов.

Он напомнил, что в советское время детям уже давали необычные имена, которые по итогу не прижились. «Это все по большому счету — сумасшествие эпохи Владимира Ленина и Льва Троцкого , когда детей называли Электростанциями, Даздрапермами и прочими. Все-таки история сама показала, что эти имена не приживаются. И хорошо, если назвали и имя более-менее звучит, а если Электриной какой-нибудь? Так что не надо этим Месси называть, тем более у него не православное имя — Лионель», — подытожил В. Милонов.

Ранее СМИ сообщали, что в Казани родители назвали новорожденного ребенка Лионелем в честь аргентинского футболиста Месси, а семья из Екатеринбурга — в честь нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы после победы российской команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

В апреле 2017 г. Госдума приняла закон, запрещающий использовать в именах детей цифры и бранные слова, а также ранги и должности.