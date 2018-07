Полина Гагарина показала подросшую дочь и рассказала о незабываемом отпуске

Несколько дней Полина Гагарина вместе с Дмитрием Исхаковым и двумя детьми провела в Греции. На протяжении всего отпуска артистка радовала нас солнечными видеозаписями и хвасталась безупречной фигурой в купальнике. Но все хорошее быстро заканчивается — вчера звездная семья вернулась в столицу. В своем Инстаграм Полина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с самыми близкими людьми, и поделилась впечатлениями от отпуска.

Полина Гагарина с семьей

Это был такой душевный и веселый отдых! Счастье — быть вместе, счастье — видеть, как смеётся Мама, счастье — делать куличики и песочные замки с дочерью первый раз, счастье — видеть такого большого и заботливого сына, счастье — когда у мужа самое крутое чувство юмора, счастье — говорить на греческом, счастье — есть невероятно вкусные блюда из детства, счастье — чистейшее море, голубое небо и палящее солнце! Спасибо, любимая Греция! Мы вернёмся!

Такая же фотография появилась и в микроблоге Дмитрия. Фотограф похвастался, что его жена безупречно говорит на греческом языке.

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Jul 1, 2018 at 5:25am PDT Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014-ом, а спустя три года у супругов родилась дочь Мия. Девочка стала вторым ребенком в семье артистки. От первого брака у нее растет сын Андрей.