Ещё
Полина Гагарина показала подросшую дочь и рассказала о незабываемом отпуске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем

Полина Гагарина показала подросшую дочь и рассказала о незабываемом отпуске 

Журнал ОК! 1 час назад
Несколько дней Полина Гагарина вместе с Дмитрием Исхаковым и двумя детьми провела в Греции. На протяжении всего отпуска артистка радовала нас солнечными видеозаписями и хвасталась безупречной фигурой в купальнике. Но все хорошее быстро заканчивается — вчера звездная семья вернулась в столицу. В своем Инстаграм Полина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с самыми близкими людьми, и поделилась впечатлениями от отпуска.
Полина Гагарина с семьей
Это был такой душевный и веселый отдых! Счастье — быть вместе, счастье — видеть, как смеётся Мама, счастье — делать куличики и песочные замки с дочерью первый раз, счастье — видеть такого большого и заботливого сына, счастье — когда у мужа самое крутое чувство юмора, счастье — говорить на греческом, счастье — есть невероятно вкусные блюда из детства, счастье — чистейшее море, голубое небо и палящее солнце! Спасибо, любимая Греция! Мы вернёмся!
Такая же фотография появилась и в микроблоге Дмитрия. Фотограф похвастался, что его жена безупречно говорит на греческом языке.
#Тверк #полинагагарина #гагаринапоехали #мамаушлавотрыв @eloundapeninsula
A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on  Jul 1, 2018 at 5:25am PDT  Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014-ом, а спустя три года у супругов родилась дочь Мия. Девочка стала вторым ребенком в семье артистки. От первого брака у нее растет сын Андрей.
Журнал ОК!: последние новости
Кейт Миддлтон тайно зарегистрировалась на сайте для мам Кайли Дженнер построила роскошный дом для своих собак, и в нем есть кондиционер! Дрейк подтвердил, что у него есть внебрачный сын от порнозвезды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, почему женщины уходят от мужей9
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»19
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем3
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты65
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение