Теона, Оливия и Платон: в Оренбурге за неделю родился 171 малыш

В Оренбурге за неделю, с 28 июня по 4 июля, родились 94 мальчика и 77 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.

Редкими именами юных оренбуржцев стали: Ян, Леонид, Богдан, Платон, Всеволод, Теона, Оливия, Мила, Лила, Агата.

Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Артемами, Арсениями, Андреями, Дмитриями, Викториями, Елизаветами, Валериями, Ксениями.

77 малышей стали в семьях первыми детьми, 64— вторыми, 24— третьими, 4-четвертыми, 2 –пятыми.

98 влюбленных пар заключили законный брак, в том числе с гражданами Казахстана, Египта, Азербайджана. К сожалению, 63 семьи официально распались. 12 оренбуржцев сменили имена.

Кстати, имя Теона, по одной из версий происходит от греческого theonos — «божественная мудрость».

К сожалению, за это же время в областном центре скончались 58 мужчин и 55 женщин. Средний возраст умерших оренбуржцев — 58, оренбурженок — 70.