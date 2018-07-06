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В Оренбурге переселенцы из аварийного жилья жалуются на новые дома
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В Оренбурге переселенцы из аварийного жилья жалуются на новые дома 

АиФ-Оренбург 46 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
6 июля чиновники, представители управляющих организаций и подрядчиков проинспектировали жилье, в которое переехали переселенцы из аварийных домов.
Оренбуржцы, переехавшие в прошлом году в дома на ул. Мирнинской, после зимы стали жаловаться на холод в квартирах. С проблемами столкнулись и жильцы многоквартирных домов на улице Центральной. По условиям контрактов, недостатки застройщики обязаны устранить в рамках гарантийных обязательств, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Все указанные жителями недостатки и недочеты зафиксированы в актах. Управление жилищной политики в письменном виде направляет в адрес застройщиков все замечания. С теми застройщиками, которые будут уклоняться от исполнения гарантийных обязательств, вопрос будем решать в судебном порядке», — заявил заместитель главы Оренбурга Сергей Николаев.
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