В Оренбурге переселенцы из аварийного жилья жалуются на новые дома

6 июля чиновники, представители управляющих организаций и подрядчиков проинспектировали жилье, в которое переехали переселенцы из аварийных домов.

Оренбуржцы, переехавшие в прошлом году в дома на ул. Мирнинской, после зимы стали жаловаться на холод в квартирах. С проблемами столкнулись и жильцы многоквартирных домов на улице Центральной. По условиям контрактов, недостатки застройщики обязаны устранить в рамках гарантийных обязательств, сообщает пресс-служба городской администрации.