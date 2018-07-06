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Следователи разберутся в побеге ребенка из детсада
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Следователи разберутся в побеге ребенка из детсада 

360tv.ru 1 час назад
Следственный комитет России по Вологодской области проверит обстоятельства, при которых маленький ребенок ушел из детского сада. Такое заявление сделал руководитель регионального ведомства Эдуард Шрамко. Об этом сообщил сайт организации.
По данным прессы, мальчик пяти-шести лет ушел из учреждения после ссоры с воспитателем 3 июля. Позже малыша нашли ехавшим в автобусе. Его забрали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Специалисты узнали и о местонахождении его родителей и передали им сына.
Следователи разберутся в обстоятельствах произошедшего. После чего будет принято процессуальное решение.
Детский сад «Снежинка» поселке Белогорск Кемеровской области временно закрыли из‐за радиации. В его помещениях специалисты зафиксировали превышение уровня содержания радона. Местные жители рассказали, что строение давно находилось в аварийном состоянии.
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