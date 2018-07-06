Следователи разберутся в побеге ребенка из детсада

Следственный комитет России по Вологодской области проверит обстоятельства, при которых маленький ребенок ушел из детского сада. Такое заявление сделал руководитель регионального ведомства Эдуард Шрамко . Об этом сообщил сайт организации.

По данным прессы, мальчик пяти-шести лет ушел из учреждения после ссоры с воспитателем 3 июля. Позже малыша нашли ехавшим в автобусе. Его забрали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Специалисты узнали и о местонахождении его родителей и передали им сына.

Следователи разберутся в обстоятельствах произошедшего. После чего будет принято процессуальное решение.

Детский сад «Снежинка» поселке Белогорск Кемеровской области временно закрыли из‐за радиации. В его помещениях специалисты зафиксировали превышение уровня содержания радона. Местные жители рассказали, что строение давно находилось в аварийном состоянии.