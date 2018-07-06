Проект «Мама может все!» стартовал в Нижегородской области 1 июля

1 июля в Нижегородской области стартовал проект «Мама может все!», который реализует общественная организация «Социальная реабилитация» с использованием гранта президента РФ. Социально-значимый проект объединяет женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или имеющих детей в возрасте до 14 лет. Его цель — повысить уровень жизни молодых семей и предоставить женщинам возможности для самореализации, профессионального развития без отрыва от воспитания детей.

Проект «Мама может все!» предлагает образовательные программы, бесплатный коворкинг, удаленные рабочие места. С помощью проекта мамы с детьми успевают получить новую специальность или создать собственный маленький бизнес.

Первая в нашем городе бесплатная коворкинг-площадка для мам позволит им работать, участвовать в мероприятиях проекта в то время, когда ребенок играет и занимается под присмотром квалифицированного воспитателя.

Дистанционное обучение — отличная возможность повысить свою квалификацию в отпуске по уходу за ребенком. Женщины могут бесплатно пройти курсы по управлению персоналом, бухгалтерии, госзакупкам, компьютерной графике и дизайну, SEO оптимизации и SMM менеджменту, организации малого бизнеса и другим. Помимо дистанционных программ работают очные практикумы, вебинары по продажам.

Чтобы стать участником программы, нужно зарегистрироваться на сайтеwww.socrehab.ru и подать заявку на участие из личного кабинета (вкладка «Обучение») или через группу ВКонтакте Обучение — Развитие — Рост.