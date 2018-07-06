Светлана Лобода рассказала правду о рождении ребенка

Светлана Лобода наконец-то решилась рассказать правду о рождении второго ребенка.

Артистка призналась, что родила девочку в США, но гражданство у нее будет российское. В Штатах Светлана смогла насладиться хорошей погодой, одиночеством, возможностью жить в размеренном темпе.

Молодая мама высоко оценила работу американских врачей. В родильном зале вместе с ней находилось 9 человек, каждый из которых занимался своим делом. Имя девочки Лобода держит в секрете. Женщина не торопится говорить и об отце ребенка.