Самый полезный список вещей в детский сад

Одежда

Одежда на все случаи, простая и немногочисленная — то, что нужно в детском саду. Позаботьтесь о том, чтобы подготовить комплекты:

для пребывания в самой группе;

для физкультуры;

для танцев;

для сна;

для прогулки для утренников.

В зависимости от температурного режима в самой группе (часто в помещениях бывает невыносимо душно, а часто — наоборот, прохладно, узнать об этом лучше заранее у воспитателя) вам потребуются:

Футболки либо кофты с длинным рукавом — 5-6 штук (на каждый день, плюс одна будет лежать в шкафчике как запасная);

Колготки либо носочки — 5-6 штук;

Юбка/сарафан (для девочек) либо шорты (для мальчиков) — 3 штуки (одну вещь носит, другая дома, третья — в шкафчике).

Внимание! Колготки и шорты для мальчиков можно заменить спортивными штанами!

Форму для физкультуры:

футболка;

шорты (штаны);

носочки.

Цвет футболки лучше заранее уточнить у воспитателя. Форма для физкультуры приносится один раз и хранится в шкафчике. Стоит, однако ж, не забывать забирать её на выходные дни для стирки.

Форма для танцев — обычно это та же форма для физкультуры (если, конечно, при садике нет музыкального коллектива, где носят специальную форму).

Для сна часто требуют пижаму. Она приносится один раз и забирается на выходные для стирки. Но если в группе жарко, то воспитатели могут укладывать ребёнка и в нижнем белье. Кстати, наличие трусов и майки на ребёнке в детском саду обязательно.

Для улицы ничего особенного в сад окупать ребёнку не надо: в чём его привели, в том он и гуляет. Но лучше в холодное время года в шкафчик положить запасную шапку и варежки

Для утренников заранее лучше ничего не брать, ведь в каждом дошкольном учреждении свои правила. Во многих садах, к примеру, на первом утреннике все дети — зайчики, костюмы им выдают, а на ножки надевают чешки для танцев.

Особенности одежды

Не стоит покупать дорогую одежду. В саду дети едят самостоятельно, много играются, лепят, рисуют красками и могут испачкаться.

Покупайте одежду, которую малыш легко наденет и снимет сам: свободного покроя, без пуговиц, замков, клёпок. Не забывайте о том, что в шкафчике должен быть запасной комплект одежды — всякое может случиться.

Обувь

Для ношения в группе лучше купить сандалики или туфельки, из текстиля или кожи. Они должны иметь отверстия для вентилирования и соответствовать размеру, ведь малыш будет проводить в ней весь день.

Обратите внимание, чтобы подошва была нескользкой, а сама обувь легко надевалась (в идеале с помощью липучек).

Для физкультуры и музыкальных занятий могут понадобиться чешки (или балетки) либо кеды (а возможно, и то, и другое). Об этом лучше спросить у воспитателя, а заодно уточнить цвет (во многих учреждениях просят покупать чешки определённого цвета).

Аксессуары

Помимо этого, малышу в детском саду понадобятся:

Влажные салфетки;

Носовые платки;

Расчёска;

Девочкам запасные заколки и резинки;

Фартук и нарукавники для рисования;

Фартук для еды (по согласованию с воспитателем).

Полезные мелочи

Для удобства родителей и детей существуют полезные предметы, которые помогают наладить порядок в гардеробе и не растерять вещи. Это:

Термонаклейки на одежду, куда можно написать имя и фамилию ребёнка. Они помогают не потерять предмет гардероба и легко его опознать, даже если он найден в чужом шкафчике;

Органайзеры для шкафчика — тканевые накладки со множеством карманов. В них легко разместить одежду для танцев, физкультуры, запасную и научить ребёнка доставать при случае предметы из определённого кармана.

Хлопоты в детский сад приятны, ведь ваш малыш уже подрос и скоро будет совсем самостоятельным. Советуйтесь в мелочах с ребёнком: по поводу цвета одежды, рисунка. Очень важно, чтобы он тоже принимал участие — тогда и в садик пойдёт с удовольствием!