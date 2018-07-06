Футбольная семья полицейских Ощепковых из Усть-Абаканского района Хакасии: спорт — это жизнь

Выбраться на стадион у семьи, где оба родителя служат в органах внутренних дел , получается не часто — виной всему постоянная занятость взрослых. Именно поэтому каждое такое спортивное приключение дети воспринимают как маленький праздник.

Знакомьтесь: Инна и Денис Ощепковы, она — старший следователь ОМВД России по Усть-Абаканскому району, майор юстиции, он — старший оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД, майор полиции. Оба по совместительству родители двух прекрасных деток — 6-летнего Владислава и 2-летней Златы.

На школьном стадионе, расположенном неподалёку от дома, с огромным азартом семья Ощепковых гоняет мяч. Страсти кипят нешуточные, с трибуны за каждого игрока, независимо от того, в какой он команде — болеет бабушка.

Влад в свои шесть проявляет мастерство маленького футболиста, а Злата не хочет отставать от брата и пытается перенять некоторые спортивные хитрости. Денис и Инна Ощепковы стараются с детства привить своим детям любовь к спорту, потому что, связав жизнь со службой в полиции, точно знают, что спорт — это жизнь.