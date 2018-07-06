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В Энгельсе из окна 10-го этажа выпал ребенок
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В Энгельсе из окна 10-го этажа выпал ребенок 

САРАТОВ24 36 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Инцидент произошел в доме № 150/7 по улице Тельмана («Бульвар роз»). Мальчик в возрасте 3,5 лет выпал с 10 этажа. Он чудом остался жив благодаря приземлению на козырек. Очевидцы вызвали медиков, которые оказали первую помощь и отвезли в больницу. Как пишет прокуратура области, ребенок находился в комнате без присмотра взрослых со своим 12-летним братом. По факту несчастного случая проводится проверка.
Надзорное ведомство предупреждает, что в условиях жаркой погоды открытые окна и балконы могут стать причиной трагических исходов для малолетних детей. Все родители должны быть максимально бдительны и усилить домашний контроль.
В прошлом году в области из окон выпало 11 детей, один из них погиб. За истекший период 2018 года пострадало уже восемь малолетних детей. Накануне 5-летний малыш получил травмы, упав со второго этажа.
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