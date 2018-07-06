Лекарства детям — не игрушка

Лекарство может стать ядом, если принять его без назначения врача, да еще переборщить с дозировкой. Часто жертвами лекарственного отравления становятся маленькие дети. Мы все прекрасно знаем, что лекарства надо надежно прятать от детей. На каждой упаковке с медикаментами пишут крупными буквами: хранить в недоступном для детей месте, и как предупреждение — множество восклицательных знаков. Тем не менее несчастные случаи происходят сплошь и рядом.

Чуть не погубила дочь

Моей дочери тогда только исполнилось пять лет. За окном ранняя весна, самое промозглое и простудное время в наших краях. Малышка подцепила простуду и сильно кашляла. Врач прописал от кашля сладкую микстуру и горькие жаропонижающие порошки. Микстуру она пила охотно, даже могла добавки попросить, мол, чтобы быстрее выздороветь. А вот порошки каждый раз принимала чуть не с боем: и горькие, и пахнут плохо, и глотать трудно, — и никакие ссылки, что порошки тоже надо пить, чтобы поправиться, на нее не действовали. Когда я сидела около больной, лекарства стояли рядом на тумбочке, а когда отлучалась, переставляла повыше, на шкаф. Как-то вышла буквально на пару минут, чайник поставить. Склянку с сиропом убрала, а порошки оставила. Зачем прятать, если дочка их на дух не переносит? Возвращаюсь — на тумбочке горка смятых пакетиков, а порошков как ни бывало. Я перепугалась, спрашиваю, куда делись лекарства? В глубине души надеялась, что дочка просто высыпала куда-то противное лекарство. А та смотрит и на рот показывает — выпила сразу все, чтобы быстрее поправиться. Я чуть в обморок не бухнулась, дочку в охапку, рецепт в карман и к доктору, который назначение делал.

Согласно последним данным, в США с 2007-го по 2016 год более 11 000 детей приняли бупренорфин случайно или из-за халатности родителей. Причем 86% этих детишек были младше 6 лет.

К счастью, все обошлось. Порошки оказались не настолько сильнодействующими, даже промывание желудка делать не стали. Но ведь по краю пропасти прошли. Как выясняется, по краю пропасти ходят родители во всем мире.

Американские трагедии

Последнее исследование, опубликованное в июне в журнале «Педиатрия» (Pediatrics), доказывает, что в США множество детей получают отравление препаратом бупренорфин, предназначенным исключительно для взрослых. Бупренорфин прописывают людям, зависимым от опиатов, неважно, откуда взялась эта зависимость — из-за долгого приема обезболивающих или из-за пристрастия к героину. Согласно последним данным, с 2007-го по 2016 год более 11 000 детей приняли этот препарат случайно или из-за халатности родителей. Причем 86% этих детишек были младше 6 лет. Цифры получены в результате анализа данных токсикологических центров на всей территории США. Примерно половина этих детей были доставлены в больницы с серьезными проблемами, причем у 21% были очень серьезные нарушения циклов жизнеобеспечения. Кома, сердечная недостаточность, подавленное дыхание, анафилактический шок — вот диагнозы, которые ставили маленьким детям, которых доставляли в больницу после непреднамеренного приема бупренорфина. Согласно данным исследователей, большинство из отравившихся детей проглотили препарат случайно, просто потому, что родители не хранили это опасное лекарство надлежащим образом. А ведь речь идет о заменители опиатов. Что же говорить о других лекарствах, которые считаются куда менее опасными? Их зачастую хранят гораздо более небрежно. Исследователи предлагают, во избежание несчастных случаев, производителям использовать для таких опасных лекарств упаковки, которые не могли бы вскрыть маленькие дети, а также усилить разъяснительную работу с родителями относительно того, насколько опасно оставлять такого рода лекарства в местах, куда могут добраться дети.

Обязательное правило — регулярные ревизии аптечки с целью проверить срок годности и на детские, и на взрослые лекарства. Просроченные препараты опасны, потому что ими можно отравиться.

Но разве есть упаковки, с которыми не справились бы современные детишки, если они в три года могут освоить любой смартфон? И какая еще разъяснительная работа нужна, если на всех упаковках с медикаментами, даже куда менее опасными, чем бупренорфин, большими буквами пишут предупреждение: хранить в местах, не доступных для детей. И тем не менее, учитывая, какое количество малышей травится лекарствами, а без аптечки в доме не обойтись, остается только последовать советам специалистов и назубок выучить правила обращения с лекарствами и аптечкой, особенно если в доме есть маленькие дети.

Правила, обязательные к исполнению

Прежде всего, хранение. Лекарства следует хранить именно так, как пишут на упаковках — в тех местах, куда не могут добраться дети. Лучше, чтобы лекарства даже не были видны. Идеальный вариант — верхняя полка в шкафу, с дверцей на запоре. Детские и взрослые лекарства следует хранить в отдельных аптечках. Ни в коем случае нельзя выбрасывать инструкции к препаратам, перекладывать таблетки и мазь или переливать микстуры из оригинальных упаковок в те, что кажутся более удобными, с надеждой, что память не подведет и вы будете помнить, где что хранится. Еще одно обязательное правило — регулярные ревизии аптечки с целью проверить срок годности и на детские, и на взрослые лекарства. Просроченные препараты опасны, потому что ими можно отравиться. Следующее важное правило: объяснять детям, даже самым маленьким, что такое лекарство, почему его надо принимать в строго регламентированной дозировке и только тогда, когда ты болеешь. Даже если ребенок наотрез отказывается проглотить таблетку, не убеждайте его сделать это, утверждая, что это просто конфетка. Это крайне опасно, ведь «конфетки» в чрезмерно больших дозах опасны, даже если это просто витамины. К тому же представьте, что вашему уже подросшему ребенку кто-то предложит совсем другие таблетки, но с теми же аргументами — просто конфетки. Это правила, обязательные к исполнению. Они не гарантируют полную безопасность, но все же помогут уберечься от беды. Кстати, после визита к доктору я спросила дочь, зачем она проглотила все порошки разом. Она ответила честно — хотела вылечиться, но чтобы не растягивать неприятные процедуры, проглотила противные порошки все разом. Ей только что исполнилось пять лет. Она была умненькая и честная девочка, которую чуть не погубила моя невнимательность. Так что будьте серьезны и осторожны!