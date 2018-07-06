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Родители могут расслабиться. Детям в лагере хорошо
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Родители могут расслабиться. Детям в лагере хорошо 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В этом году на Ямале работают 73 пришкольных лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ.
В первую смену в них отдохнули три тысячи детей. Об этом сегодня, 6 июля, заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова сообщила журналистам.
«Особое внимание уделено безопасности. Во всех школах, где организованы оздоровительные лагеря, работает охрана и функционирует медкабинет. Все столовые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям», — отметила она.
В каждом лагере работают профильные смены, у воспитанников есть возможность заниматься творчеством. Ребенок не только отдыхает, но и получает дополнительное образование.
«Родители могут быть спокойны, все учреждения Ямала демонстрируют высокий уровень и находятся под контролем департамента образования», — подвела итог Яна Весова.
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