Родители могут расслабиться. Детям в лагере хорошо

В этом году на Ямале работают 73 пришкольных лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ.

В первую смену в них отдохнули три тысячи детей. Об этом сегодня, 6 июля, заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова сообщила журналистам.

«Особое внимание уделено безопасности. Во всех школах, где организованы оздоровительные лагеря, работает охрана и функционирует медкабинет. Все столовые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям», — отметила она.

В каждом лагере работают профильные смены, у воспитанников есть возможность заниматься творчеством. Ребенок не только отдыхает, но и получает дополнительное образование.

«Родители могут быть спокойны, все учреждения Ямала демонстрируют высокий уровень и находятся под контролем департамента образования», — подвела итог Яна Весова.