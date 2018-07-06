СМИ: во Владимире сотрудница полиции побила мальчика

Девятилетний мальчик попал в травмпункт после того как его удалила сотрудница полиции во дворе дома на улице Малые Ременники во Владимире, сообщает «Губерния 33».

По словам бабушки мальчика, которые приводятся в сообщении, женщина ударила ребенка о железную дверь. В травмпункте у мальчика зафиксировали гематому и ушибы мягких тканей. По предварительной информации, жизни ребенка ничего не угрожает.

По словам родителей мальчика, конфликт произошел из-за того, что играющие во дворе дети на отреагировали на замечание женщины. В итоге она схватила мальчика и жестко «выдворила» в подъезд.

Сообщается, что сотрудница полиции была не при исполнении и вызвала на место происшествия коллег. Бабушка и отец мальчика тоже вызвали полицейских, в итоге сотрудники правоохранительных органов приняли заявление о нападении на ребенка от его родителей.

По информации управления МВД по Владимирской области, сотрудница полиции сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. 4 июля во дворе дома она сделала замечание мальчику, который кидался песком. На это замечание ребенок ответил нецензурной бранью, после чего женщина потребовала позвать родителей. Полечив отказ, она взяла мальчика за одежду и подвела к двери подъезда, чтобы он позвонил в домофон.