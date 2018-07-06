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Стало известно, с кем останется питомец Шнуровых
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Стало известно, с кем останется питомец Шнуровых 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Сергей Шнуров наконец-то успокоил своих поклонников, записав видео, на котором он гладит своего любимого питомца, кошку Василису, представляющую одну из самых древних абиссинских пород.
Шнуров, как известно, питает к животному нежные трепетные и совершенно особенные чувства. Брутальный мужчина публиковал снимки кошки в Инстаграм чаще, чем фото с супругой.
Поклонники после развода Сергея с Матильдой забили тревогу, ведь им важно лишь то, с кем в итоге останется Василиса. Общих детей у пары не было, но к кошке они оба относились, как к своему ребенку.
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