Стало известно, с кем останется питомец Шнуровых

Сергей Шнуров наконец-то успокоил своих поклонников, записав видео, на котором он гладит своего любимого питомца, кошку Василису, представляющую одну из самых древних абиссинских пород.

Шнуров, как известно, питает к животному нежные трепетные и совершенно особенные чувства. Брутальный мужчина публиковал снимки кошки в Инстаграм чаще, чем фото с супругой.

Поклонники после развода Сергея с Матильдой забили тревогу, ведь им важно лишь то, с кем в итоге останется Василиса. Общих детей у пары не было, но к кошке они оба относились, как к своему ребенку.