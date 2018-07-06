5 компаний, которые помогут найти няню или бебиситтера

Агентство «Вторая мама»

Заслуженное агентство, основанное в 1992 году. Няни из базы данных агентства владеют методиками раннего развития детей, могут оказать первую медицинскую помощь, обучают воспитанников правильной речи, математике, письму, чтению, а также готовят детям еду и следят за чистотой в комнате. У большинства соискателей есть педагогическое, музыкальное либо художественное образование. Менеджер агентства «Вторая мама» может не только подобрать подходящую няню каждому ребенку, но и обеспечить сопровождение. Кроме того, менеджер всегда находится на связи с клиентами, может всегда ответить на любые вопросы, а также при необходимости произвести замену или временную подмену работника. Также в агентстве работает психолог и юрист.

Ленинский проспект, дом 15, подъезд №2, +7 (495) 748-748-8 Подробнее

Агентство «Мамины помощники»

Фирма с серьезным подходом и приличным ценником. После разговора с родителями сотрудники агентства высылают на почту анкеты кандидаток, причем к каждой прилагается видео с коротким интервью. Как только няня выбрана, агентство предоставляет три пробных дня — если они прошли успешно, нужно будет подписать контракт. За отдельную плату психологи агентства помогут подобрать самую подходящую по темпераменту и характеру няню для конкретного ребенка, а после отбора ее также проверят на полиграфе. Удобно: на своей странице в Facebook «Мамины помощники» постоянно вывешивают анкеты новых кандидаток. Также агентство постоянно проводит тренинги для нянь.

Новый Арбат, 21, офис 808, +7 (495) 798-00-22 Подробнее

Кадровое агентство «Комфорт»

Тут можно найти нянь самого разного профиля. К примеру, няня для новорожденного обязательно должна иметь среднее или высшее медицинское образование и опыт работы в родильных домах или детской больнице. Такая няня умеет делать гимнастику, правильно купать малыша, делать профилактический массаж и не спать всю ночь. Няня-воспитатель и няня-помощница также отличаются: первая — развивает ребенка, обучает его необходимым навыкам, следит за детским меню и здоровьем, вторая — помимо ухода за ребенком, занимается работой по дому. Можно попросить найти няню с проживанием, либо, наоборот, только на выходные, няню, умеющую готовить, и няню, которая будет помогать ребенку с уроками. Главное — сузить круг поиска и точнее определиться, что же за человек нужен.

Лестева, д.12, эт.5, оф.503, +7 (495) 744-59-05 Подробнее

Kidsway

Эта компания помогает найти няню на неполный рабочий день — например, если нужно несколько раз в неделю забирать ребенка из школы или сада, отвозить на кружок, там подождать и затем привезти домой. У всех кандидатов Kidsway есть машина с детскими креслами, но это не просто водитель, нанятый для доставки ребенка из пункта А в пункт Б, а дружелюбный бебиситтер, который поможет ребенку собраться и, если нужно, проведет с ним время до возвращения родителей.

+7 (495) 120 81 07 Подробнее

Kidsout

Сервис, помогающий найти бебиситтера на несколько часов или на вечер. Анкету каждого кандидата и отзывы о нем можно посмотреть на сайте проекта. Все бебиситтеры Kidsout (как правило, это симпатичные студенты, но есть и взрослые люди) прошли специальные курсы, они умеют общаться с детьми, могут разруливать разные ситуации, некоторые из них могут также работать с детьми, у которых есть особенности развития. У Kidsout можно также заказать услугу «Детская площадка» — бебиситтеры приезжают на мероприятие (свадьбу, маркет, день рождения etc) и развлекают детей, пока взрослые отдыхают.

8 (800) 707-80-97 Подробнее

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