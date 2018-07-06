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Как и почему передаётся национальность у евреев
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Как и почему передаётся национальность у евреев 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Евреи — уникальный народ, и то, что национальность у них передается не так, как у всех остальных народностей — по отцу, а по матери, тому подтверждение. Версий, объясняющих эту особенность, несколько. Какая из них наиболее верная, на 100% до сих пор не ясно.
Что говорит Тора
Тора прямо запрещает евреям иметь смешанные браки — жениться на нееврейках. Объяснялся запрет тем, что мать-нееврейка не способна направить ребенка на верный путь: «Ибо она отвратит сына твоего с пути». То есть, если мать нееврейка, то и ребенок ее тоже не может быть евреем, так как на формирование его личности на протяжении многих лет жизни влияет именно мать. Чтобы сохранить иудаизм в его чистом виде было запрещено признавать евреями тех, чья мать не являлась еврейкой. Мало того, брак с чужеземной женщиной считался преступлением перед богом. Выход был только один — женщина из чужого племени должна была принять на себя религиозный обязательства, после чего она и рожденные от нее дети признавались евреями.
Альтернативная версия
Бытует версия, что дело не столько в том, что предписывает Тора, сколько в недоверии древних еврейских мужчин к женщинам из других племен и народностей. То есть, речь о том, что 100% гарантии отцовства по отношению к ребенку, даже рожденному в браке, нет ни у одного из мужчин. Мизерный риск того, что отцом может быть другой мужчина, есть всегда. И нынешние времена не исключение. С точностью можно сказать лишь имя матери ребенка.
Именно поэтому и считается, что рожденный от еврейской женщины ребенок, независимо от национальности его отца, является евреем.
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