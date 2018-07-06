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Концерт «На крыльях любви» прошел в доме творчества «Ховрино»
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Концерт «На крыльях любви» прошел в доме творчества «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 6 июля 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В четверг, 5 июля, в доме творчества «Ховрино» прошел концерт «На крыльях любви», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.
— Руководитель студии " Маргаритки» со своими учениками подготовила репертуар из самых трогательных и лирических песен посвященных семье и любви. Танцоры хореографической студии «Наследие» поздравили зрителей с праздником, представив свой танец. Нарядные и счастливые юные артисты получили возможность выступить перед своими любимыми мамами, папами, бабушками и дедушками, и в песне передать свою любовь, которую не высказать словами. Праздник получился удивительно трогательным и душевным, на радость детям и взрослым, — рассказали в ДТ.
Напомним. Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (вт)
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