Ребенок сорвался со скалодрома в оскандалившемся петербуржском Gorilla Park

ЧП произошел в петербургском торгово‐развлекательном комплексе «5 озер». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

В парке активного отдыха Gorilla Park маленький ребенок сорвался со скалодрома и упал на спину. Его экстренно госпитализировали в больницу. В правоохранительных органах полагают, что сотрудники организации не соблюдали технику безопасности. Все подробности и обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В сентябре 2017 года Gorilla Park попал под пристальное внимание СМИ, после того как его сотрудники не пустили попрыгать на батуте мальчика с ментальными нарушениями. Свой отказ работники объяснили большим количеством других детей и тем, что ребенок мог кого-то из них задеть. Тот случай тогда привлек внимание Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ), которые пообещали разобраться в произошедшем.

Трое детей пострадали из-за пожара, который возник в многоэтажке Норильска. Спасатели вытащили ребят из горящей квартиры, где отсутствовали взрослые. Их экстренно госпитализировали в больницу. Одна девочка попала в реанимацию.