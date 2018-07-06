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Ксения Собчак призналась, почему скрывает лицо ребенка
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Ксения Собчак призналась, почему скрывает лицо ребенка 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ксения Собчак до сих пор скрывает лицо своего полуторагодовалого сына Платона. Женщина поторопилась объяснить свое поведение.
Собчак опровергла слухи о том, что она религиозна. Ксения, как и ее супруг Максим, не следует каким-либо вероисповеданиям. Она отказывается показывать ребенка, опасаясь за его безопасность.
Собчак призналась, что она никогда не публикует фото с того места, в котором в тот момент пребывает, крайне редко женщина записывает сториз. Собчак ведет личный блог, придерживаясь определенных ограничений и строгих правил. Это вынужденная мера для безопасности ее семьи и, в первую очередь, ребенка.
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