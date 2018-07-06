Ксения Собчак призналась, почему скрывает лицо ребенка

Ксения Собчак до сих пор скрывает лицо своего полуторагодовалого сына Платона. Женщина поторопилась объяснить свое поведение.

Собчак опровергла слухи о том, что она религиозна. Ксения, как и ее супруг Максим, не следует каким-либо вероисповеданиям. Она отказывается показывать ребенка, опасаясь за его безопасность.

Собчак призналась, что она никогда не публикует фото с того места, в котором в тот момент пребывает, крайне редко женщина записывает сториз. Собчак ведет личный блог, придерживаясь определенных ограничений и строгих правил. Это вынужденная мера для безопасности ее семьи и, в первую очередь, ребенка.