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Почему ребёнок часто срыгивает после кормления?
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Почему ребёнок часто срыгивает после кормления? 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Наверное, каждая мама малыша до полугода время от времени сталкивается с такой проблемой, как срыгивание ребенка после кормления вне зависимости от вида вскармливания (грудное или искусственное вскармливание). Стоит ли беспокоиться по этому поводу? Если грудной ребенок срыгивает — это норма или патология?
Физиология или патология?
В зависимости от причин возникновения срыгивания новорожденного ребенка можно условно разделить на два вида: физиологическое (естественное) и патологическое. Физиологическое срыгивание Физиологическое срыгивание малыша может быть спровоцировано абсолютно естественными причинами. Среди наиболее распространенных причин можно назвать следующие:
Несовершенство пищеварительной системы ребенка. Малыш появляется на свет с «чистым», как говорят медики, пищеварительным трактом, в нем отсутствуют не только патогенные, но и полезные (необходимые для правильного усвоения пищи) микроорганизмы. Это и может стать причиной того, что ребенок часто срыгивает. Со временем, как только пищеварительная система начнет работать полноценно, срыгивания перестанут беспокоить малыша и его маму. Если ребенок находится на грудном вскармливании, «заселение» пищеварительной системы малыша полезной флорой будет происходить гораздо быстрее, чем при кормлении молочной смесью.
Вы выбрали слишком длительные паузы между кормлениями, и к моменту его начала малыш слишком голоден. Это приводит к тому, что ест он быстро и жадно, а значит, вместе с грудным молоком (или молочной смесью) в его желудок попадает много воздуха, что и является причиной срыгивания.
Если малыш появился на свет раньше положенного срока, это также может вызвать частые срыгивания. Причина очень проста, у недоношенных детей может возникнуть несогласованность в процессах дыхания, сосания и глотания, что приводит к сглатыванию большого количества воздуха.
При искусственном вскармливании грудничка частое срыгивание может быть вызвано употребляемой молочной смесью, которая просто не подходит малышу. Такой же негативный эффект может вызвать и частая смена молочных смесей.
Причиной срыгивания может быть банальное переедание малыша. Если вы практикуете грудное вскармливание, обратите внимание на то, в каких ситуациях вы даете ребенку в одно кормление обе груди. Дело в том, что молоко матери неоднородно по своему содержанию. Медики различают так называемое «переднее» и «заднее» молоко. Переднее молоко менее жирное и питательное, тогда как заднее — гораздо больше насыщено жирами, оно более густое и сытное. Если ребенок начинает проявлять у груди беспокойство, не старайтесь сразу же предложить ему вторую грудь. Возможно, он просто не готов стараться и вытягивать заднее молоко. А начав кормить из второй груди, вы вновь дадите ему несытное переднее молоко. В итоге ребенок, съев достаточно большой объем, не будет чувствовать насыщения и вновь попросит есть. Это и приводит к перееданию и срыгиванию.
Если при грудном вскармливании ребенок плохо (не полностью) захватывает сосок материнской груди, результатом может быть проглатывание большого количества воздуха, а в итоге срыгивание малыша. К этому же приводит и большое отверстие на соске при кормлении молочными смесями. Например, месячный малыш не в состоянии правильно проглотить молоко, если оно льется струей.
Часто причиной срыгивания является неправильная поза матери и ребенка во время кормления (вне зависимости от его вида).
Патологическое срыгивание Вопрос о патологическом виде срыгивания — это компетенция специалистов-медиков, так как его причинами являются всевозможные патологии развития и работы внутренних органов и их систем, а также нарушения процессов жизнедеятельности ребенка. Вопрос более чем серьезный, требующий внимания со стороны родителей и своевременного вмешательства со стороны таких специалистов, как педиатр, гастроэнтеролог, невролог, хирург и даже аллерголог. Если вам кажется, что ваш малыш часто и много срыгивает, незамедлительно обратитесь к врачу. Если обследование покажет, что у малыша присутствуют какие-либо патологии — это даст возможность принятия своевременных мер для нормализации его состояния, в противном случае — вы поймете, что у вас нет поводов для беспокойства.
Что такое норма?
Крайне сложно говорить о норме, когда речь идут о грудном ребенке. Каждый малыш уже с рождения обладает индивидуальными чертами характера и своим темпераментом, что, конечно же, не может не отражаться на его подвижности, аппетите, графике кормления и сна. На сегодняшний момент педиатры и неонатологи говорят о следующих нормах:
к годовалому возрасту проблема срыгивания должна перестать беспокоить малыша, если говорить о его физиологическом виде. Если на протяжении всего этого времени ребенок бодр и весел, хорошо растет и полноценно развивается — срыгивание такого малыша при кормлении можно считать нормой;
к возрасту 4 месяцев желудочно-кишечный тракт ребенка уже полностью сформирован и готов к полноценной работе. Начиная с этого времени, нормой можно считать срыгивание не более чем 2 чайных ложек пищи в кормление или 3 чайных ложек, если это происходит однократно;
если, несмотря на наличие срыгиваний, ребенок обладает хорошим аппетитом, нет вопросов со стороны такого специалиста, как детский невролог — можно говорить о норме.
Простые правила
Несколько простых правил помогут избавить вашего малыша от неприятностей в виде частого срыгивания.
Перед каждым кормлением выкладывайте малыша на живот.
В момент кормления поза малыша не должна быть строго горизонтальной. Следите за тем, чтобы голова и верхняя часть тела малыша была приподнята, используйте для этого специальные подушки для кормления.
Обратите особое внимание, насколько правильно ребенок захватывает сосок при грудном вскармливании, а при искусственном — под каким углом вы держите бутылку и насколько сильно из нее течет молочная смесь.
В обязательном порядке держите малыша в вертикальном положении после каждого (пусть и непродолжительного) кормления.
При грудном вскармливании уделяйте внимание собственному питанию. В вашем рационе не должно быть жирной и жареной пищи, а также продуктов, вызывающих повышенное газообразование.
Следите за тем, чтобы малыш не переедал.
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