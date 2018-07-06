7 способов обуздать агрессию ребенка

Иногда родители к своему большому удивлению обнаруживают у собственных детей признаки агрессии. Ребенок может ударить другого малыша, животное или даже кого-то из взрослых. Ребенок швыряет игрушки, кричит, злится, и иногда это не просто каприз из-за недовольства, а настоящий признак агрессивного поведения. Как взрослому вести себя в подобной ситуации? Как реагировать на агрессию ребенка? Как вывести малыша из подобного состояния? В этой статье описание проблемы и возможные причины агрессии у маленьких детей. МедикФорум решил выяснить, что делать, чтобы у вашего ребенка было все в порядке с психическим здоровьем.

Как себя вести, если ваш ребенок ведет себя агрессивно?

Безусловно, каждый человек в той или иной жизненной ситуации может вести себя по-разному. Каждый человек способен испытывать самый разнообразный спектр чувств и эмоций. Все хоть раз в жизни сталкивались с такими чувствами как злость, раздражение, гнев. При этом агрессия — это естественный способ высвобождения от подобных эмоций. Иными словами, агрессия — это выход накопившихся негативных эмоций и чувств. Самое главное, чтобы агрессия, в том числе у детей, не была направлена на других: на животных, на младших детей, на тех, кто слабее, на взрослых, а также на самого себя (само агрессия). Нельзя допускать, чтобы агрессия стала частым способом высвобождения от накопившихся негативных переживаний. Это не должно быть системой, не должно стать качеством личности ребенка. Ребенку необходимо показать другой способ избавления от плохих чувств. И это задача именно взрослых, потому что ребенок сам с этим не справится. В чем же основная причина возникновения агрессии у маленького ребенка? Очень часто взрослые объясняют эту черту характера в детях плохой наследственностью. К сожалению, это самый простой и в то же время худший способ решения проблемы, потому что проблемы это на самом деле никоим образом не решает. Прежде чем ругать ребенка за его агрессивное поведение, необходимо знать, что 99% всего поведения ребенка — это результат влияния на него именно его окружения, а не наследственности.

До того, как диагностировать ребенку агрессию, необходимо определить, действительно ли это перерастает в систему, или это вспышка эмоций, присущая каждому: и ребенку, и взрослому. В то же время необходимо бить тревогу, когда ребенок часто начал «срывать злость» на других. В таком случае нужно искать причину в окружении ребенка и, возможно, обращаться за помощью к детскому или семейному психологу.

Почему ребенок может быть агрессивным?

К несчастью, корень проблемы часто кроется именно в самой семье. Дети копируют поведение взрослых. Главный постулат воспитания — дети нас не слышат, дети нас видят. Можно тысячу раз сказать ребенку, чтобы он был вежлив, но, если при этом сами взрослые требуемого качества в своем поведении с другими и с ребенком не демонстрируют, то вежливости от ребенка дождаться будет невозможно. Аналогично и с агрессией. Как уже было указано выше, агрессия — это естественный способ выхода накопившихся негативных чувств. Естественный не обозначает правильный. Ведь правильный способ избавления от злости — это когда негативные переживания не заглушаются, не перерождаются в агрессию, а разрешаются путем тщательного анализа проблемы, и, как следствие, самоустранения этих негативных чувств. Ребенку необходимо показать, что путь агрессии не верен в корне. Ведь проблему это все равно никак не решит. Бесполезно говорить ребенку, что агрессивно вести себя нельзя, что это плохо, что ребенок тем самым обижает других. Нужно посмотреть на семью и ближайшее окружение ребенка тщательно, беспристрастно и проанализировать поведение каждого из членов семьи ребенка. Кто из родных ведет себя агрессивно по отношению к другим членам семьи или к самому ребенку?

Часто родители не замечают за собой, как могут нагрубить, крикнуть, обозвать, ударить ребенка. Взрослые считают это частью воспитания, мерой наказания. Однако последствия такого воспитания часто приводят к агрессии у детей. Мама, ругая ребенка за пролитый чай, в порыве злости шлепнула ребенка. Это уже пример агрессии. Если мама делает так часто, за любые провинности, то ребенок не видит иного примера решения проблемы. Ребенок, когда у него в следующий раз что-то не будет получаться, или он будет из-за чего-то обижен, поступит так же. Он ударит своего обидчика. Ведь его мама делала так много раз. Он не знает, что это неправильно. У детей еще нет понимания, что такое хорошо, а что такое плохо. Для ребенка то, как ведут себя его близкие — это и есть его понимание «хорошо», хотя это не всегда так.

Что делать, если ребенок ведет себя агрессивно?

Ребенок в семье может стать свидетелем агрессии своих родных к другим членам семьи: к маме, к папе, к его сестрам и братьям, старшим родственникам. В таком случае ребенок также становится заложником негативного примера поведения: агрессии к другим. Он начинает подражать. Иногда, но реже, агрессивным поведением ребенок «заражается» вне семьи — в детском саду, в школе.

В любом случае ребенка нужно ограждать от того, чтобы он становился свидетелем агрессии к другим, и не допускать агрессии по отношению к самому ребенку. Всегда необходимо помнить, что дети копируют поведение взрослых. И, как правило, не каких-то малознакомых людей, а именно взрослых из своего близкого окружения. Не нужно усугублять ситуацию, если ребенок проявил агрессию по отношению к кому-то, ругая его и наказывая. Это должно стать звонком, что не все ладно вокруг малыша. Всякий раз, когда ребенок будет агрессивным, нужно тщательно разбирать каждый конкретный случай: из-за чего он злится, что у него не получилось, что ему не понравилось, приемлемо ли так вести себя, как может взрослый помочь ребенку, как нужно было отреагировать в данном случае, как вести себя в будущем в аналогичной ситуации. Детская агрессия — не приговор. Это следствие неправильного выхода негативных эмоций и чувств. В первую очередь, страдает не столько жертва агрессии, сколько сам человек, проявляющий агрессию. Ведь в душе маленького ребенка бушуют переживания, с которыми он не в силах справиться, если не находит другого пути, как быть агрессивным по отношению к своим обидчикам. Родители в свою очередь должны заботиться не только о бытовых нуждах ребенка, но и о его душе, ведь от их поведения полностью зависит формирование личности ребенка. Ранее сообщалось, как справиться с перееданием.